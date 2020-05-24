Tufanbeyli'de kadınların bayrama özel kömbe mesaisi

Eskiden savaş dönemlerinde kömbenin cephanede askerlere yapıldığını anlatan Kayarcık Mahallesi sakinlerinden Fatma Kargaoğlu, "Bayram kömbesinin en büyük özelliği uzun süre bozulmamasıdır. Bu eşsiz lezzeti Tufanbeyliler çok fazla yapar. Bazı çevre illerde de bilinir. Eskiden savaş dönemlerinde cephede askerlere yapılırdı. Hem doyurucu, hem de hamuru ve içine katılan malzemeden dolayı uzun süre bozulmadan kalabiliyor” şeklinde konuştu. Bayram kömbesi yapmanın kendilerine ayrı bir neşe kattığını söyleyen Nurcan Yıldırımcan ise, “Annemizden kaldı, bize bu kömbe yapma işi. Gelenek devam etsin, bozulmasın diye sabah erken saatlerde kolları sıvayıp oturduk hamur başına. Bu lezzeti bayramda evlerimize gelen konuklara ikram edeceğiz" ifadelerini kullandı.