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Haber Giriş: 13 Ekim 2020 - 16:23 | 

Trabzon yağlı pidesinden, patatesli kır pidesine çeşit çeşit pide tarifleri

Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerimizin isimleriyle ünlü nefis pidelerimiz var. Kimi etli, kimi peynirli, kimi tahinli olan bu enfes pidelerin tariflerini sizin için bir araya getirdik. İşte Türkiye'nin dört bir yanından nefis pide tarifleri...

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1Trabzon yağlı pidesi tarifi
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Trabzon yağlı pidesi tarifi

Trabzon yağlı pidesi, sadece Karadeniz’de değil Türkiye’nin dört bir yanında çok sevilen pidelerimizden. Çıtır kenarlarıyla, tereyağıyla, peyniriyle, yumurtasıyla doysanız da yemeye devam edeceğiniz bir lezzet olan Trabzon yağlı pidesinin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

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2Bafra pidesi tarifi
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Bafra pidesi tarifi

Adı Samsun’la özdeşleşmiş bir lezzet olan Bafra pidesi, bir kez tattığınızda diğer pidelerin pabucunu dama atabilecek bir lezzet. Tereyağlı çıtır hamuru, kıymalı, soğanlı ve karabiberli iç harcıyla tadına doyum olmayan Bafra pidesi, yörede kahvaltıda çayla tüketiliyor. Siz de bu pideyi evinizde denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları…

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3Patatesli kır pidesi tarifi
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Patatesli kır pidesi tarifi

Patatesli hamuru sayesinde yumuşacık bir kıvamı olan kır pidesini kim sevmez? Yanında sıcacık çayla sadece kahvaltıda değil herhangi bir öğünde keyifle tüketilen kır pidesinin iç harcını dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Biz bu tarifte patatesli kır pidesini tercih ettik zama ıspanaklı ve peynirli kır pidesi tarifimizi de mutlaka denemelisiniz.

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4Tahinli pide tarifi
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Tahinli pide tarifi

Tahinli pide, evde yapılabilecek pideler arasında en lezzetlilerin başında geliyor. Özellikle çayın yanında enfes bir uyum sergileyen tahinli pide, hamur işi sevenlerin gözdesi. Siz de tahinli pideyi evinizde yapıp çay ve kahvaltı sofralarınızı süslemek isterseniz, işte malzemeleri ve tarifi…

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5Bıçak arası pide tarifi
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Bıçak arası pide tarifi

Bıçak arası, Konya mutfağının en sevilen yemeklerinden biri. Dana etinin bıçakla incecik kıyılmasıyla elde edilen bıçak arası pide evde de çok zorlanmadan yapılabilir. Sizin için bıçak arası pidenin malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. İşte Konya bıçak arası tarifi…

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6Kayseri cıvıklı pidesi tarifi
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Kayseri cıvıklı pidesi tarifi

Türkiye'nin lezzet başkentlerinden biri olan Kayseri'nin en sevilen yemeklerinden biri de cıvıklı pidesidir. Develi ilçesine ait bir yemek olduğundan kentte "Develi cıvıklısı" olarak anılan cıvıklı pide adına Yavuz Sultan Selim döneminde ferman yazıldığı bile rivayet edilir. Siz de evde Kayseri cıvıklı pidesi yapmak isterseniz, işte malzemeleri ve yapılış aşamaları...

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7Cantık tarifi
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Cantık tarifi

Cantık, Bursa’ya özgür bir tür kıymalı pide. Bildiğimiz pidelere kıyasla daha ufak oluyor ve genelde hafta sonu kahvaltılarında tüketiliyor. Şehirde cantık fırınlarının önü pazar sabahları kuyruk oluyor. Peki cantık pidenizi evde yapmaya ne dersiniz? İşte nefis cantık tarifimiz…

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