Trabzon yağlı pidesinden, patatesli kır pidesine çeşit çeşit pide tarifleri

Bafra pidesi tarifi Adı Samsun’la özdeşleşmiş bir lezzet olan Bafra pidesi, bir kez tattığınızda diğer pidelerin pabucunu dama atabilecek bir lezzet. Tereyağlı çıtır hamuru, kıymalı, soğanlı ve karabiberli iç harcıyla tadına doyum olmayan Bafra pidesi, yörede kahvaltıda çayla tüketiliyor. Siz de bu pideyi evinizde denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları…