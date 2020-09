Torosların lezzetleri Yöreden Kafe'de Mersinlilerle buluşacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığında görev alan iç mimar Gülbin Uyan, Yöreden Kafe için düşündükleri konsepti anlatarak, “Mersinlilerin ve Mersin’e gelenlerin bu yöreye özgü lezzetleri deniz kenarında yiyebilecekleri bir mekan olsun istedik. Çünkü sıkma, fındık lahmacun ve benzeri yöresel ürünlerimizi yemek için ya yaylalara gitmemiz gerekiyor ya da deniz kenarından uzun bir yol kat etmeniz gerekiyor. Aslında mekanın bu ihtiyaca cevap vermesini istedik” dedi.“Hem şık hem uygun fiyatlı”Mekanın menüsünde yer alan yöresel ürünlere ve uygun fiyatlara da değinen Uyan, “Başkanımız Vahap Seçer’in Adnan Menderes sahili şeridinde her bütçeye, her kesime hitap eden mekanlar yapma, böylece sahili toplumun her kesimine açma arzusunu bilerek bu fikirleri üretiyoruz. Yöreden Kafe ile Başkanımızın da istediği gibi hem şık hem uygun fiyatlı hem de kadınlarımızın emeklerinin ekonomik değer kazandığı bir mekan oluşturulmuş oldu” diye konuştu.