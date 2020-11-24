Tonlarca patates Sandıklı'daki bu mağaralarda saklanıyor

’TÜRKİYE’NİN ÖRNEK DEPOSU’ Akin köyü sakinlerinden patates üreticisi Ali Günışık da "Köyümüz kalkınma kooperatifi tarafından işletilen bu doğal depolar patates olsun, cennet elması olsun, limon olsun üreticilerimizin depolama ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. 5 mağara bulunuyor. 10 bin ton ürün koyulabiliyor. Bu depolarımız aynı zamanda burada çalışan işçilerimize ekmek verir. Burada depolama işlemleri 9’uncu ayda başlar, 2’nci aya kadar sürer. Türkiye’nin örnek bir deposu. Daha da açılacak yerlerimiz var. İnşallah önümüzdeki yılda oraları da bitirmek istiyoruz" dedi.