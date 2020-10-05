Ton balığı ile yapılabilecek makarnadan pizzaya çeşit çeşit yemek tarifleri

Niçoise salata tarifi Fransız mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan niçoise salatası genellikle balık kullanılarak yapılır. Ancak ahtapot gibi farklı deniz ürünleri de salataya oldukça lezzet katıyor. Ton balığı ya da ançüez kullanılarak yapılan bu salatanya yiyenler hayran kalıyor. Diyet yapanların veya hafif lezzetler arayanların ilk tercihleri arasında yer alacak bu doyurucu salata Masterchef yarışması ile adını daha da duyurdu. Peki niçoise salata nasıl yapılır? İşte cevabı…