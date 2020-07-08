Tokat'ta tek, görenler şaşırıyor! '6 ay boyunca ellerine bakarak öğrendim'

Polat’ın erkek ustalardan daha iyi döner yaptığını söyleyen işletme sahibi Erdal Gürses, "Daha önce burada çalışan erkek döner ustasının yanında yetişti. Bu konuma geldi. Şu anda çok güzel döner yapıyor. Çok güzel döner kesiyor. Sevda Ustamız'ı görenler şaşırıyor. Bir kadın olarak benim ustam daha güzel döner yapıyor" dedi.