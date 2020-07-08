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DHA
Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 09:52,

Tokat'ta tek, görenler şaşırıyor! '6 ay boyunca ellerine bakarak öğrendim'

Tokat Gaziosmanpaşa Araştırma ve Uygulama Hastanesi kantininde görev yapan Sevda Polat, kentin tek kadın döner ustası.

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Tokat Gaziosmanpaşa Araştırma ve Uygulama Hastanesi kantininde görev yapan Sevda Polat (31), kentin tek kadın döner ustası.

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Gaziosmanpaşa Araştırma ve Uygulama Hastanesi kantininde 6 yıl önce aşçı yardımcısı olarak işe başlayan evli ve 1 çocuk annesi Sevda Polat, 6 ay sonra döner ustasının işi bırakmasının ardından tezgahın başına geçti.

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Döner ustası olarak çalışmaya başlayan Polat, aynı zamanda kentteki tek kadın döner ustası unvanını da aldı.

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Döner ustasının ellerine bakarak işi öğrendiğini belirten Sevda Polat, "İşe başladığımda döner ustasının yanına verildim. 6 ay boyunca ustanın ellerine bakarak işi öğrendim. 6 ay sonra usta işten ayrıldı. Daha sonra bana o görevi verdiler. O şekilde çaba göstererek öğrendim. İşimi seviyorum. Görenler önce şaşırıyor. 'Sen bir kadınsın, nasıl yapıyorsun?' diyenler oluyor. Buradaki çoğu müşterilerimiz alıştı. Ama ilk görenler şaşırıyor" dedi.

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Ev kadınlarına seslenen Polat, "Ev hanımları bence evde durup da kendi kendilerinin kafalarını yiyeceklerine korkmasınlar. Kadınların yapamayacağı hiçbir iş yok. Ben önceden eşimin yanında eczanede çalışıyordum. Ben mutfağa giremem derdim ama şimdi yapıyorum. Herkes erkeklerden daha iyi döner yaptığımı ve bu işe devam etmem gerektiğini söylüyor" diye konuştu.

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Polat’ın erkek ustalardan daha iyi döner yaptığını söyleyen işletme sahibi Erdal Gürses, "Daha önce burada çalışan erkek döner ustasının yanında yetişti. Bu konuma geldi. Şu anda çok güzel döner yapıyor. Çok güzel döner kesiyor. Sevda Ustamız'ı görenler şaşırıyor. Bir kadın olarak benim ustam daha güzel döner yapıyor" dedi.

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Hastane kantininden yemek yiyen vatandaşlar ise ustayı görünce önce şaşırdıklarını, ancak dönerin lezzetini çok beğendiklerini ifade ediyor.

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