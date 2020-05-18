Tokat'ın tescilli lezzeti ramazanın da favorisi

Tokat’ta, sebze ve kuzu etinden yapılan ve yaklaşık 3 asırlık lezzet olan Tokat kebabı, ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.
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Tokat’ta, sebze ve kuzu etinden yapılan ve yaklaşık 3 asırlık lezzet olan Tokat kebabı, ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.
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Coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran Tokat kebabına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
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Yöreye ait kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşil biber, patates, sarımsak ve pide kullanılarak pişirilen Tokat kebabının yapımına başlandı.
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Koronavirüs nedeniyle 17 Mart’ta kapatılan işletmeler ramazan ayında siparişi usulü iftar sofraları için Tokat kebabı üretiyor.
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Lokanta işletmecisi Mücahit Yılmaz, tarihi çok eski yıllara dayanan kebabın bugünlerde koronavirüs nedeniyle paket servis olarak yapılabildiğini belirterek, şunları söyledi:
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"Şu an biz de restoranımızda paket servis yapabiliyoruz. Yaz ayına girmiş bulunuyoruz. Tokatlılar için olmazsa olmaz en önemli yemektir. Biz de sipariş usulü iftar için Tokat kebabı yapıyoruz.”
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“’Evde kal, sağlıklı kal’, diyerek ramazan ayında insanlarımız Tokat kebabından mahrum etmemek için hizmet veriyoruz. Kebabımızı yaptıktan sonra insanların evlerine kadar götürerek hizmet ediyoruz.”
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“Bu kebabı insanlarımız seviyor. Tokat için gerçekten çok özel bir yemek. Ramazan ayı içerisinde müşterilerimiz en az bir ya da iki sefer tercih ediyor. Tokat kebabının bir kilo fiyatı ise 260 liradır.”
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“Bir kilo kebap 4 porsiyondur. Ama ramazan ayında olduğumuz için 1 kilo kebap ile 6 kişi rahatlıkla doyabilir."