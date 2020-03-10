Tokat'ın coğrafi işaretli ekmeği yoğurtmaç büyük ilgi görüyor

Cevizli, haşhaşlı ve sade olarak yapılan yoğurtmaç un, maya ve tuz ile karışımından elde ediliyor. Bir süre yoğrulan hamur eritilen tereyağı ile haşhaş ve ceviz karıştırılarak hamurun üzerine sürülerek katlanıyor. Her katta tekrarlanan bu işlemden sonra hamur tekrar yuvarlanıp 10 ila 15 dakika dinlendiriliyor. Yağlı kağıt üzerine alınan hamur el ile yassı hale getirilerek odun ateşinde kara fırında üzerine kızarıncaya kadar pişiriliyor. Yoğurtmaç sıcak olarak servis ediliyor ve çayla birlikte yeniyor.