Testi kebabını paket servis yerine testiyle müşterilere sunuyorlar

“Pandemi testi kebabı satışlarını da etkiledi” Testi kebabını orijinal haliyle müşterilere ulaştırmanın memnuniyetini duyduklarını söyleyen İşletme Müdürü Muhammet Emin Ekici, “Pandemi sürecinde restoranımız kapalı. Bu süreç içerisinde değerli müşterilerimize istemiş oldukları ürünleri motorize ve kapsamlı bir şekilde 30 dakika içerisinde gönderiyoruz. Yöresel yemeğimiz olan testi kebabını da 4 kişi ve üzerine testi içerisinde müşterilerimize gönderiyoruz. Ve müşterilerimiz bu testiyi kırarak yiyorlar. Müşterilerimiz, kebabı testi içerisinde gönderdiğimizde bize geri telefon açarak teşekkür ediyorlar. Çok memnun olduklarını iletiyorlar. Önceden günlük 100’ün üzerinde testi kebabı yapılıyordu pandemi süreciyle bu sayı 60’a kadar indi” dedi.