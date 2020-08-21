Tescilli Sinop nokulu kenti ziyaret eden turistlerin gözdesi oldu

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sebahat Aktaş(34), şunları söyledi: “Nokul eskiden daha çok Osmanlılar zamanında misafirler geldiğinde önlerine sunulan bir yemekmiş. Daha sonra bu gelişe gelişe büyüklerden Babaannelerden anneannelerden annelere annelerden çocuklara evlatlara gerek büyüyen nesilden nesile aktarılan güzel bir yemek. Sinop’ta fırınlarda esnaf olarak her yerde satılan bir yemek. Şu anda satışlarımız güzel tabii pandemiden önce ve bayramda da satışlarımız güzeldi. Şu sıralar da iyi çok şükür fakat turist yoğunluğu azaldığı için bu durum kendini fark ettiriyor ama satışlarımız yine de iyi."