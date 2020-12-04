Tescilli Kadirli turpunda hasat sezonu başladı! Tüm Türkiye'ye gönderiliyor

İYİ BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanan ve ilçe ekonomisine büyük katkısı olan turpta, üretici Soner Topalhan, taleplere yetişmekte zorlandıklarını söyledi. Bağışıklık sistemini güçlendirmesinden dolayı bu yıl tüketimin fazla olduğunu belirten Topalhan, "Kasım ayında başlayıp, Nisan ayına kadar sürecek olan turp sezonu başladı. Bu yıl havaların sıcak gitmesi ve yağışın az olması nedeniyle verim düşük ancak lezzet ve tüketim açısından iyi bir sezon geçireceğiz" dedi.