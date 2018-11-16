Tereyağından yumurtaya her şeyiyle nefis bir kahvaltı menüsü
Boşuna dememiş büyük şair Cemal Süreya, "Yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı" diye. Günün bu en güzel ve en faydalı öğününün tadı özellikle hafta sonları bir başka oluyor. Siz de aynı fikirdeyseniz enfes tariflerden oluşan bu kahvaltı menüsüne mutlaka bir göz atmalısınız. Ev yapımı fındık kremasından nefis yumurtalara ne yok ki bu kahvaltıda...
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Kavurmalı tost tarifi
Kahvaltıların kurtarıcısı tostun her çeşidi çok seviliyor. Hatta bazı çeşitleri var ki, öğlen bile tüketmek mümkün. Evet, kavurmalı tosttan bahsediyorum. Peki her öğün keyifle tüketebileceğiniz kavurmalı tost nasıl yapılır? Nefis bayram kavurmasını bu sefer de tostta kullanın. Tereyağı ve bol kavurma ile lezzeti ikiye katlanan tost tarifi…
Mahlep Türk mutfağında özellikle hamur işlerinde çok sık kullanılan hoş kokulu bir bitki. Hani pastaneye girdiğinizde burnunuza derinden tatlı tatlı bir koku gelir ya, işte o kokuya kaynaklık eden bitkiden ve baharattan bahsediyoruz. Bu tarifimizde biz de mahleple poğaça yaptık, üstelik bayatlamayan poğaça. O kadar lezzetli ki içine bir şey koymanıza bile gerek yok...
Kuymak Karadeniz Bölgesi'nin en sevilen lezzetlerinin başında geliyor. Özellikle kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı kuymağın malzemesi az, zahmeti neredeyse hiç yok. Bütün bu pratikliğine karşın tadına da doyum olmuyor. Aynı zamanda besin deposu olan kuymak nasıl yapılır diyorsanız işte cevabı...
Açma yumuşacık yapısı ve lezzetiyle en sevilen hamur işlerinin başında geliyor. Ancak pastanelerde satılan açmaların içindeki malzemeleri bilemediğimiz için yerken içimiz her zaman rahat etmeyebiliyor. Bu durumda yapılacak en iyi şey açmayı evde yapmak. Aşağıda paylaştığımız tarifle bu hedefe çok uğraşmadan, kısa sürede ulaşabileceksiniz.
Sofralara yakışacak ve uzun uzadıya sohbetler eşliğinde arkadaşlarınıza sunabileceğiniz en pratik lezzetlerden biri avokadolu poşe yumurta. Üstelik avokadonun içindeki sağlıklı yağlar ve yumurtanın proteini bir araya geldiği için de çok ama çok sağlıklı ve besleyici. Mutlaka denemeniz gerek, şimdiden afiyet olsun!
Evde mis gibi köy tereyağı yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tek ihtiyacınız olan sütçüden aldığınız sütleri kaynattığınızda üzerinde biriken kaymaklar ve biraz da sabır. Bu basit işlem sayesinde kahvaltılarda yayıkta dövülmüşçesine leziz tereyağı tüketebileceksiniz.
Kahvaltılarda hem değişik, hem lezzetli, hem de kolay bir şeyler arıyorsanız, doğru yerdesiniz! Çünkü mantarından sosisine, yumurtasından pastırmasına her şeyi tek bir tavada pişirip afiyetle yiyebileceğiniz bir tarifimiz var. İngilizlerin meşhur kahvaltısını Türk damak zevkine uyarladığımız bu kahvaltı güne hızlı bir başlangıç yapmanızı sağlayacak.
Krep, pancake, akıtma gibi lezzetler, kahvaltılarda çok seviliyor ve çok sık tüketiliyor. Şimdi bu ekibe bir de kaşık dökmesi katılıyor. Her zaman dolabınızda bulunan malzemelerle, birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz bu kahvaltılık herkesi mutlu edecek.
Kahvaltılarda çoluk çocuk herkesin çok sevdiği bir şey söyleyin desek aklınıza ilk gelen şey çikolatalı fındık kreması olur, değil mi? Peki bu vazgeçilmez lezzeti evde ve üstelik şekersiz yapmaya ne dersiniz? Hazırsanız başlıyoruz...
Daha cuma akşamından hafta sonu kahvaltısının hayalini kurmaya başlayanlar burada mı? Cevabınız ‘evet’se sizin için enfes bir tost hazırladık. Klasik tost ekmeği yerine yumuşacık bazlamayla yapılan bu tost gözlerinizden kalpler çıkmasını sağlayacak. Eh böyle başlayan hafta sonunun da güzel geçmekten başka şansı yok zaten.
Kahvaltı başlı başına bir keyifken bir de işin içine birbirinden lezzetli yöresel tatlar girince adeta bir şölene dönüşüyor. Kahvaltı sofralarınızı başka bir boyuta taşıyacak leziz yöresel bir tarif arıyorsanız, tereyağlı yumurta kapama doğru bir tercih olabilir.
Sofranızda et olmadan da mükellef sofralar kurabilir ve birbirinden lezzetli tariflerle misafir ağırlayabilirsiniz. İşte size bu konuda yardımcı olacak bir vejetaryen tarif: Pesto ve keçi peynirli patates frittata... Sadece kahvaltılarda değil ana öğünlerde de zevkle tüketilebilen pesto ve keçi peynirli patates frittatanın tarifi hemen aşağıda.
Türkiye'de kahvaltıların iki yıldızı vardır: Sucuk ve yumurta. Bu ikilinin bir araya gelip de iyi sonuç vermediği bir tarif olamaz. Biz de bu noktadan yola çıktık ve sucuklu bir menemen yaptık. Sofrada kapışılacağını garanti edebiliriz...
Geleneksel lezzetimiz akıtmanın ABD'li kuzeni pancake özellikle kahvaltılarda tatlı bir şey yemek isteyenlerin favorilerinden. Bu sevimli kahvaltılığı un ve şeker kullanmadan da kolayca yapabilirsiniz. İşte tarifi...
İtiraf ediyoruz, kahvaltı denince çeşit çeşit peynirlerin hayalini kuruyoruz. Bu kez bu hayali menemene taşıdık ve içinde lor, otlu peynir ve kaşar bulunan, üç peynirli bir menemen hazırladık. Tam ekmek banmalık oldu, of ki ne of...