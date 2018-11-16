Tereyağından yumurtaya her şeyiyle nefis bir kahvaltı menüsü

Mahlep ile bayatlamayan poğaça tarifi Mahlep Türk mutfağında özellikle hamur işlerinde çok sık kullanılan hoş kokulu bir bitki. Hani pastaneye girdiğinizde burnunuza derinden tatlı tatlı bir koku gelir ya, işte o kokuya kaynaklık eden bitkiden ve baharattan bahsediyoruz. Bu tarifimizde biz de mahleple poğaça yaptık, üstelik bayatlamayan poğaça. O kadar lezzetli ki içine bir şey koymanıza bile gerek yok...