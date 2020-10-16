TEM Otoyolu'ndaki kapatma çalışmaları onlara yaradı

Yol kapatmalarını genç yaştaki sürücülerin Bolu Dağı’nı tanımaları için bir fırsat olduğunu dile getiren Bolu Dağı esnaflarından Mehmet Şen, bu durumun esnaflara da maddi açıdan destek olduğunu belirterek “Önümüz kış olduğu için bu esnaflar için bir destektir. Bizim bildiğimiz kadarıyla TEM otoyolu 32 gün kapalı kalacakmış. Bu Bolu Dağı’na da büyük bir katkıdır. Araçların burayı kullanması demek kışa hazırlığını yapmak, yakıtı, odunu işçisi için bir nebze de olsun nefes aldırır esnafa. Korona Virüs sürecinde birçok işyeri kapalı kaldı. İşletmeciler de kendi iş yerlerinin bekçiliğini yapmak zorunda kaldı. Şimdilik iyiye gidiyor gibi. Ben isterim ki yılda 2 kez TEM’de çalışma olursa buradaki esnaflar rahatlar. Bir iş yerinde 4-5 kişi daha fazla çalışır. Bolu Dağı’ndaki tüm iş yerlerinde 500 kişi çalışıyorsa bu sayı 1500’e kadar çıkar. Yeni nesil Bolu Dağı’nı bilmiyor. Neredeyse unutulmak üzereyken TEM çalışması olduğundan buraya gelince Bolu Dağı varmış diyorlar. Geldiğinde şaşıranlar oluyor. Aileleriyle seyahat ettikten sonra buraya tek başına gelen sürücüler Bolu Dağı’nda kaybolur muyuz, yol kapalı mı açık mı diye düşünüyorlar. Biz yanlışla Bolu Dağına çıktık ama burası neresi diye soranlar oluyor. Burada müşterinin almış olduğu lezzet ve hava bir başka. Bazı müşterilerimiz var pirzola yemeyeli 10 yıl oldu diyorlar. Neden diyoruz. Ben buradaki lezzeti alamıyorum veya havasından diyorlar. Bu çalışmaları inşallah yılda 2 sefere çıkarırlar da esnaf rahat bir şekilde nefes alır. İnsanlar da Bolu Dağını görmüş oluyor. Burası nostalji. Havası, doğası, suyu bir başka” diye konuştu.