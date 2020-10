TEM Otoyolu'ndaki kapatma çalışmaları onlara yaradı

Bolu Dağı esnafından Ferda Yıldırım, esnafların işlerinin yüzde 70 oranında arttığını belirterek “Bolu Dağı esnafı yol çalışmalarını yüzde 70 bir artışla karşıladı. Biz de Bolu Dağında esnaf olarak her sene en azından bir sefer de olsa böyle bir bakım çalışmasına ve trafiğe ihtiyacımız var. Yaz sezonunda biz Bolu Dağında bir potansiyel yakaladık. Bu da yüzde 50-60’lara hitap etti. Ama tabii geçici olarak. Yaz sezonundan kış sezonuna geçerken otobanın kapanması bize bir artı kazandırdı. Bu yol güzergahında her zaman için dağda et yenir. Esnaflarımız genelde mangal ve hediyelik eşya üzerine çalışıyorlar. Tabii ki bu dağın havası suyu, oksijeni, vadi görüntüsü var. Bunlar bizim artı. Müşterilere de bunu sunmaya çalışıyoruz. 2007-2020 arasında 13 yıllık bir Bolu Dağı otoyolunun açılması söz konusu. Bu aradaki 13 yıllık ehliyet sürücülerinin Bolu Dağı’nı bilmemesi, bugün trafiğin Bolu Dağına verilmesi insanlara da burayı öğretmiş oluyor” ifadelerini kullandı.