Tekirdağ köftesi kadar bilinmiyor ama yemek için yurt dışından bile gelen var

"Tekirdağ turizmde gözde illerden biri. Ziyaretçiler doğanın ve denizin tadını çıkarıyor. Bunların yanı sıra ilimiz köftesi ve tatlılarıyla da ilgi çekiyor. Meşhur Tekirdağ köftesinin haricinde Çerkezmüsellim köftesi de lezzetiyle ziyaretçileri cezbediyor. Hem ziyaretçiler ilimizden mutlu ayrılıyor hem de esnafımız kazanıyor. Herkesin gelip bu lezzeti tatmasını bekliyoruz."