Tazesinin kilosu 20 TL, kurutulunca 230 TL'ye çıkıyor

Kuru bamyanın kilosunun 230 lira olduğunu söyleyen market işletmecisi Nuri Doğan da “Kuru bamyanın kilosu 230 lira. Amasya Taşova’dan geliyor. Vatandaşın kuru bamyaya olan talebi eskiye oranla azaldı. Eskiden kilogramını 180 liraya sattığım bamya şu an 230 lira. Eski sattığım fiyata ben alamıyorum maliyeti yüksek o yüzden fiyatlar böyle. Vatandaşın alım gücü düştü. Eskiden yarım kilo alan bir vatandaş şimdi 100-200 gram kuru bamya alabiliyor” ifadelerine değindi.