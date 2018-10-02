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GeriMutfak Tüyoları Tavuk yemeklerinizin çok daha lezzetli olmasını sağlayacak 17 ipucu
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Hürriyet
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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
Haber Giriş: 02 Ekim 2018 - 11:02 | 

Tavuk yemeklerinizin çok daha lezzetli olmasını sağlayacak 17 ipucu

Tavuk pişirirken daha az emekle daha lezzetli sonuçlar elde etmek için bu püf noktalarına bir göz atın...

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1
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Tavuk eti, hem yağsız bir protein kaynağı olmasıyla hem de kırmızı ete kıyasla daha ekonomik olmasıyla birçoğumuzun evinde sıklıkla tükettiği bir malzeme. Peki, tavuk pişirirken hem işinizi kolaylaştıracak hem de yemeklerinizin daha lezzetli olmasını sağlayacak ipuçlarını öğrenmek ister misiniz? Haydi başlayalım...

2
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Haşlanmış tavuk etini ince ince didikleyip çorbaya, pilava, tavukgöğsü tatlısına ya da Çerkes tavuğuna koyuyorsunuz değil mi? Peki bu didikleme işini elinizle yapmak yerine mikserle yapabileceğinizi söylesek? Ancak tavuklarınızın halen sıcak olmasına dikkat edin...

3
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Öncelikle tavuğu almadan önce nasıl pişireceğinizi belirleyin. Eğer fırında pişirecekseniz yağlı bir tavuk almanız gerekir. Bu sayede tavuğunuz kurumaz. Eğer tencerede pişirecekseniz yağsız olmasına özen gösterin.

4
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Tavuklarınızı pişirmeden önce tuzlu suda bekletirseniz hem daha nemli hem de daha lezzetli olacaktır. Bu işlemi özellikle fırında pişireceğiniz tavuklarınıza uygulayın. Tuzlu sudan çıkardıktan sonra yağ ve baharatlarla her zamanki gibi marine edebilirsiniz.

5
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Aynı şeyi tavukları kuru tuzla kaplayarak da yapabilirsiniz. Tuzlu suyla aynı sonucu elde edersiniz ancak daha az uğraştıracaktır.

6
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Her derde deva yoğurt, tavuk pişirirken de en büyük yardımcınızdır. İçindeki laktik asit sayesinde proteini parçalar, yumuşatır ve soslarla, baharatlarla lezzetlendirilmeye hazır hale getirir.

7
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Tavuğu sütün içinde pişirmek de bir başka yoldur. Baharatlarla tatlandırılmış sütün içinde pişirdiğiniz tavuk yumuşacık olur. Üstelik süt pişince tavuğu kaplayarak muhteşem bir sos etkisi yapar.

8
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Tavuğu fırında pişirecekseniz, fırına atmadan önce üzerine mayonez sürerseniz, içindeki yağ sayesinde çıtır çıtır bir tavuk elde edersiniz. Üstelik mayonezin kıvamı nedeniyle birden fazla kez tatbik etmenize de gerek kalmaz, tek bir kez sürmek yeterlidir.

9
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Tavuğu fırında pişirirken sırtındaki kemiği çıkarır ve düzleştirirseniz, çok daha kısa sürede piştiğini görebilirsiniz. Bu işlem aynı şekilde ızgarada pişirmeyi de kolaylaştıracaktır.

10
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Izgara tavuk yemek istiyor ancak ateşle uğraşmak istemiyorsanız, tost makinesi de aynı işi görecektir. Özellikle kemiksiz göğüs eti tost makinesinde çok güzel olur.

11
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Tavuğu fırında pişirmeden önce üzerine bir kat fırın kâğıdı yayın. Böylece kurumasını önlersiniz.

12
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Tavuk kanat pişirirken, etlerinizi yağa atmadan önce tuz ve karbonata güzelce bulayın. Bu tavuğun fazlalık nemini alır, kabuğunun çıtır çıtır olmasını sağlar.

13
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Göğüs etini düdüklü tencerede pişirirseniz, pişirme süresini 8 dakikaya kadar indirebilirsiniz. Bu metot, dondurulmuş tavukta da işe yarar. Ancak tavuğunuz dondurulmuşsa 10 dakika pişirmeniz gerekir. Üstelik tencereye atmadan önce buzunu çözdürmenize de gerek kalmaz.

14
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Tavuklarınızı fırın kâğıdından paketler içinde fırınlarsanız, hem nefis bir buğulama lezzeti elde edersiniz, hem de bulaşık çıkarmamış olursunuz. Üstelik bu paketleri önceden yapıp dolapta saklayabilir, yemek saatinde kısa sürede pişirip sofraya koyabilirsiniz.

15
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Tavuğunuzun kızarmış olmasını istiyorsanız üzerine limon suyu sürün. Limon tavuğunuzun pişerken nar gibi kızarmasına yardımcı olmaktadır.

16
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Tavuğu fırında bütün halde pişirirken yağlamak yerine, delikli bir bezi tereyağına batırıp tavuğunuzun üzerine örtün. Böylece güzelce kızarmış ve çıtır çıtır bir tavuk elde edersiniz.

17
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Tavuğun derisinin çıtır çıtır olması için etlerinizi soğuk tavaya koyun ve pişirmeye başlayın. Böylece hem tavuk hem tava aynı anda ısınacak ve yağlar yavaş yavaş eriyecektir. Ancak tavukları tavaya koymadan derisini birkaç kez delmeyi unutmayın.

18
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Tavuk etinin güzel kokmasını istiyorsanız, tavuğu pişirmeden önce yarım limon ile ovalayın. Ovaladığınız limonun kabuklarını rendeleyin ve tavuğun içine ve üzerine koyun. Farklı lezzetler arıyorsanız mutlaka bunu deneyin.

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