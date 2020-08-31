Tava ciğerinin yol arkadaşı Karaağaç biberinin ünü sınırları aştı

Doğan, "Bu biberlerin titizlikle hazırlanması gerekiyor. Yeni sezona yetiştirebilmek için yıl boyunca biberlerimizi hem kurutup hem de saklıyoruz biz de. Özellikle burasının oksijeninin bol olması çok önemli. Kış gelince doğalgaz açarak oksitlenmemelerini sağlayacak bir ortam bırakıyoruz. Türkiye’nin başka yerlerinde de bu biberler yetişiyor ama hiçbirisi bu Karaağaç biberinin verdiği lezzeti vermiyor. Edirnemizin ne kadar ciğeri meşhursa artık bu biber de ciğerle yarışır duruma geldi. Biz de burada esnaf olarak müşterilerimize daha güzel nasıl sunabiliriz, diye uğraşıyoruz" dedi.