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Yemek Tarifleri
AA
Haber Giriş: 19 Kasım 2020 - 16:31 | 

Tava ciğerinin UNESCO yolculuğu Edirneli ciğercileri mutlu etti

Edirne'nin meşhur tava ciğerinin UNESCO'ya girmesi için çalışma başlatılması kentteki ciğercileri sevindirdi.

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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Edirne Valiliği öncülüğünde başlattığı projeyle Osmanlı saray mutfağı lezzetlerini dünya çapında tanıtacak. Türkiye'nin önde gelen şefleriyle hazırlanacak proje kapsamında tava ciğerin UNESCO'da yerinin alması hedefleniyor.

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Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine, tava ciğerin doğranmasından pişirilmesine ve sunuma kadar geçen her sürecin kendisine özgü olduğunu söyledi.

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Tava ciğerin UNESCO yolculuğunun kentteki ciğercileri heyecanlandırdığını belirten Dinar, "Hayallerimiz gerçek oluyor. Çok sevinçliyiz. İnşallah UNESCO'da yerimizi alacağız" dedi.

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Yöresel yiyecekler arasında en hızlı pişen yemeğin tava ciğer olduğunu anlatan Dinar, ciğerin yağa atıldıktan sonra 1 dakika içinde sunuma hazır halegeldiğini ifade etti.

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Edirne tava ciğerinin kendine özgü öğeleriyle ön plana çıktığını vurgulayan Dinar, "Tava ciğer, doğranmasıyla ve pişirilmesiyle, unu ve yağıyla coğrafi işaret almış bir yiyecek. Trakya'da yetişen 2 yaşını geçmemiş danaların karaciğerinden yapılan tava ciğer lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakıyor" diye konuştu.

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