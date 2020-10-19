Tava ciğerine pandemi çözümü: Tava ciğer dürüm

Akgün, "Sipariş edip yiyen müşterilerimiz telefon açıp çok teşekkür ettiler. Bir tane yiyen daha 3-5 kişiye öneriyor. Bu anlamda da dürüm ciğere olan talep artıyor. Tava ciğeri bir de dürümde ciğer diye ülkemizin her tarafından gelen vatandaşlarımıza ve yurt dışından gelen turistlere bu lezzeti beğendireceğiz diye düşünüyorum" diye konuştu.