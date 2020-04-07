Taş gibi ev yoğurdu için ihtiyacınız olan sadece…

Son dönemde birçok kişi hem sağlık hem de lezzet kaygılarıyla yoğurdunu evde yapar oldu. Bunun için geleneksel teknikleri kullananlar olduğu gibi teknolojinin nimetlerinden faydalananlar da var. Siz de yoğurdunuzu evde yapmak istiyorsanız aşağıda yer alan ipuçlarımızı kesinlikle kaçırmayın. İşte evde yoğurt yaparken çok işinize yarayacak pratik fikirler…