Taş gibi ev yoğurdu için ihtiyacınız olan sadece…

Son dönemde birçok kişi yoğurdunu evinde yapıyor. Sizin için en pratik yoğurt makinelerini derledik. Siz sütünüzü hazırlayın yeter, gerisini onlar halleder...
Bu bir ilandır.
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Son dönemde birçok kişi hem sağlık hem de lezzet kaygılarıyla yoğurdunu evde yapar oldu. Bunun için geleneksel teknikleri kullananlar olduğu gibi teknolojinin nimetlerinden faydalananlar da var. Siz de yoğurdunuzu evde yapmak istiyorsanız aşağıda yer alan ipuçlarımızı kesinlikle kaçırmayın. İşte evde yoğurt yaparken çok işinize yarayacak pratik fikirler…
GoldMaster Maya GM-7227 Yoğurt yapma makinesi ergonomik tasarımı kadar fonksiyonlarıyla da dikkat çekiyor. Isıyı eşit dağıtan makine 1 litrelik paslanmaz çelik yoğurt kabıyla oldukça pratik. Üstelik şeffaf kapağı sayesinde yoğurdunuzun kıvam alışını an be an takip edebilirsiniz.
Arçelik K 1670 Yoğurt Makinesi zamanlama özelliği ve dijital kontrol ekranıyla işinizi büyük oranda kolaylaştırıyor. Hem büyük yoğurt kabı hem de tek kişilik yoğurt kapları olan makine, dilerseniz tüm aile için dilerseniz sadece kendiniz için yoğurt yapmaya izin veriyor.
Arzum AR195 Yoğurtçu 1,5 litrelik haznesi ve zaman ayarıyla işinizi çok kolaylaştırıyor. Sade ya da meyveli yoğurt yapmaya imkan sağlayan bu makinenin 6 adet cam yoğurt kavanozu sayesinde aynı anda 6 farklı çeşit ya da kıvamda yoğurt bile yapabilirsiniz.
Tefal Yoğurtçum II yoğurt yapma makinesi, aynı anda hem 8 adet kavanoz hem de 1 litrelik yoğurt kabıyla geliyor. İki farklı pişirme moduyla hem sulu hem de süzme yoğurt yapmaya izin veren Tefal Yoğurtçum II özellikle koyu kıvamlı yoğurt sevenlerin favorisi olacak.
Yoğurdu hazırladınız, ya sonra? Take'n Go Kapaklı Kaşıklı Hazırla Ve Çık Meyveli Yoğurt Kabı yoğurdunuzu ister çalışırken, ister dışarıdayken kolayca tüketebilmenize yardımcı oluyor. Üzerindeki haznesiyle, yulaf, müsli, meyve gibi malzemeleri de yoğurdunuza kolayca ilave edebileceğiniz Take ‘n Go BPA içermeyen plastikten üretiliyor.
Son olarak bir de kitap tavsiyemiz var: “Yoğurt: Dünyanın En Sağlıklı Gıdasıyla 90 Tarif” Arzu Aygen Uyumaz’ın imzasını taşıyan kitapta yoğurdun başrol oynadığı çorbadan tatlıya 90 adet tarif bulunuyor. Anadolu’dan, Hindistan’dan, Bulgaristan’dan kısacası dünyanın yoğurt tüketen tüm kültürlerinden bir şeyler bulabileceğiniz bu kitap mutfağınızın favorilerinden olacak.