Taş gibi ev yoğurdu için ihtiyacınız olan sadece…

Yoğurdu hazırladınız, ya sonra? Take'n Go Kapaklı Kaşıklı Hazırla Ve Çık Meyveli Yoğurt Kabı yoğurdunuzu ister çalışırken, ister dışarıdayken kolayca tüketebilmenize yardımcı oluyor. Üzerindeki haznesiyle, yulaf, müsli, meyve gibi malzemeleri de yoğurdunuza kolayca ilave edebileceğiniz Take ‘n Go BPA içermeyen plastikten üretiliyor.