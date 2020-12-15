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Hürriyet
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Yemek Kültürü
DHA ve İHA
Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 17:24 | 

Tarsus humusu kavanoza girdi, tüm Türkiye'ye gönderiliyor

Mersin'in Tarsus ilçesinin coğrafi işaretli ürünü ’Tarsus humusu’ kavanozlara girerek konserve olarak da lezzet severlere sunulmaya başlandı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinin coğrafi işaretli ürünü ’Tarsus humusu’ kavanozlara girerek konserve olarak da lezzet severlere sunulmaya başlandı.

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Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2018 yılındaki girişimiyle coğrafi işaretli ürünler listesine adını yazdıran ’Tarsus Humusu’ şimdi de kavanozlara girerek konserve olarak sunulmaya başlandı.

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Yöredeki pek çok restoranda sunulan ve bölgenin sembol yemeklerinden biri haline gelen Tarsus humusunu yarım asra yakın süredir işletmelerinde sunan Uğur Okcu, fikrin ortaya çıkış sürecini anlatarak, şunları söyledi:

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"Tarsus humusu ayrı bir lezzettir. Sadece bölgede değil, Türkiye genelinde mükemmel bir ilgi var. İşletmemizde çoğu zaman yerli ve yabancı turistler ağırlıyoruz. Şimdiye kadar yiyip de beğenmeyene rastlamadım. Bu lezzeti sadece bölgemizde değil diğer yörelere de taşıyalım istedik. Hep düşünüyordum. Ancak gündeme gelmemişti. Şimdi aynı domates konserveleri gibi Tarsus Humusunu da kavanozlara koyarak bu düşüncemi hayata geçirmiş oldum. Kavanozlara sıcak sıcak koyuyoruz. Yenileceği zaman da ister soğuk ister sıcak tüketilebilir."

5TÜM TÜRKİYEYE GÖNDEREBİLİRİZ
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TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDEREBİLİRİZ

Bölge halkının humusu her mevsim tükettiğini ve bir meze değil de ana öğün olarak tercih ettiğini belirten Okcu "Tarsus humusumuzu yöremize gelen turistler ya da konuklar tattıktan sonra çok beğeniyorlardı. Çoğu zaman da paketleme talep ediyorlardı. Paketleyip veriyorduk. Tabii şimdi konservesini vermek çok daha iyi olacak. Uzun zaman dayanabilecek, istedikleri zaman tüketebilecekler. Bu sayede konserveyle tüm Türkiye'ye Tarsus humusunu gönderebiliriz" dedi.

6FARKI VAR
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FARKI VAR

Tarsus'un en önemli lezzetlerinden Tarsus humusu, nohudun tokmak yardımıyla ezilip tahinle harmanlandıktan sonra sunumunda baharat ve tereyağı eklenerek ana yemek olarak sıcak servis ediliyor. Başka bölgelerde genellikle soğuk meze olarak servis edilen humus, pastırmalı, sucuklu ve sade çeşitleriyle beğenilere sunuluyor. Tarsus humusu yörenin vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini korumaya devam ediyor.

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