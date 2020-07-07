Tarihi konakta kahvenin tarihine 500 yıllık yolculuk

"Burası büyük bir çalışma ve yıllardır üzerine emek veriyoruz. Yeşilyurt'taki en özel parçaların bulunduğu bir yerdir. Müzemizde, 16. yüzyıldan itibaren hem ülkemizin hem de farklı ülkelerin kahve kültürüne ait ürünler sergileniyor. Normalde bir kahvenin 40 yıl hatırı olur ama biz Malatya'nın plakasından ve burada sunulan ikramlardan dolayı böyle isim verdik. 16. yüzyıldan itibaren kahve öğütme, pişirme aparatları, cezve çeşitleri, fincan çeşitleri, kahvenin yanında ikram edilen lokumluklar, kaşıklar, fincan tabakları, kahvenin saklandığı kaplar yani kısaca kahve ile ilgili her şey müzemizde var."