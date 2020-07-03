Tanesi 50 TL'ye satılıyor! Talebe yetişemiyorlar

“Hem Bitlis dışında yaşayan hemşerilerimiz, hem de başka illerdeki vatandaşlarımızın Bitlis balına ilgileri var. Balımızı dışarıya toptan ya da perakende satabiliyoruz. Yaylamızı görüyorsunuz. Kekik, geven ve zengin florasıyla çok güzeldir. Burada hem ana arı üretimi yapıyor hem de bal üretimi gerçekleştiriyoruz.”