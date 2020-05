Tamamen el yapımı bir lezzet! Günde 150 kilogram üretiliyor

Ramazan sucuğunun lezzetinin yıllardır kendileri için vazgeçilmez olduğunu anlatan Şaban Çam (55), "Her ramazan ayında bu lezzeti takip ediyoruz. Sürekli müdavimiyiz. Her akşam alamasak bile iki akşam da bir mutlaka bu lezzeti evimize sofralarımıza taşıyoruz" dedi. Bir diğer müşteri Aynur Kaya (45) ise, "Ramazan ayında iftar davetlerine bu sucuğu almadan gitmiyoruz. Ancak bu ramazan ayında, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalıp, iftar davetlerine gidemediğimiz için sadece kendimiz için alıyoruz. Yaklaşık 30 yıldır bu ilçedeyiz ve her yıl ramazan ayında mutlaka ramazan sucuğu tüketiyoruz" diye konuştu.