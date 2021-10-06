Tamale ne demek, nasıl yapılır? Tamale tarifinin detayları
Tamale, Meksika mutfağının popüler lezzetlerinden biridir. Mısırın hemen hemen her türlü yemekte kullanıldığı Meksika, ayrıca avokado, yer fıstığı ve kakao gibi bitkilerin de anavatanı. Mezoamerika kökenli bir yiyecek olan tamale yemeğinin geçmişi MÖ 8000 ile 5000 yıl öncesine kadar uzanır. Peki, tamale nasıl yapılır, yapımında hangi malzemeler kullanılır?
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Tamal; Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kolombiya, Kosta Rika, Meksika, Nikaragua ve Panama'da kullanılır. Tamal veya çoğul kullanımıyla tamales, Amerika kıtasında yaygın olarak tüketilen, içinde çeşitli malzemeler olan hamurun, mısır veya muz yaprağına sarılarak pişirilmesiyle hazırlanan yiyecektir. Yenilmeden önce bu sarılan yaprak, esas yemekten ayrılmaktadır.
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Meksika'nın en kendine özgü lezzetlerinden biri olan tamale Meksika'da sokak lezzeti olarak satılmaktadır.
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Yapımı için malzemeler
200 gram kuru mısır yaprağı 500 gram yeşil domates 4 adet acı yeşil biber 4 diş sarımsak 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı 2 su bardağı tavuk suyu 500 gram didiklenmiş tavuk eti Yarım demet taze kişniş
Hamuru için:
1,5 su bardağı biraz fazla tereyağı 1,5 çay kaşığı tuz 1,5 çay kaşığı kabartma tozu 4 su bardağı masa (tortilla için üretilmiş özel mısır unu) 2 su bardağı sıcak su 2 su bardağı tavuk suyu
Tamale tarifi Nasıl yapılır?
Mısır kabuklarını büyük bir kaba koyup üzerine su ekleyin. Tabak gibi bir ağırlıkla bastırarak suyun içinde kalmasını sağladığınız kabukları 3 saat ila 1 gün suda bekleterek yumuşamalarını sağlayın. Tavuğu 1 litre kadar suyla haşlayıp süzün. Etlerini didikleyip daha sonra kullanmak üzere kenara alın. Fırının ızgara kısmını açıp ısıtmaya başlayın. Bir fırın tepsisinin tabanına alüminyum folyo serip yeşil domatesleri dizin. Domatesleri fırına verip 5 dakika pişirin. Çıkarıp alt üst edin ve yeniden 5 dakikalığına fırına verin. Domatesleri suyuyla birlikte mutfak robotuna alın ve ılınmasını bekleyin. Yeşil biberleri ve sarımsağı da ilave edip pürüzsüz bir püre kıvamına gelene kadar robottan geçirin. Zeytinyağını tavada ısıtıp hazırladığınız domates püresini içine ilave edin. Sık sık karıştırarak 5 dakika kadar kaynattığınız sosa 2 su bardağı tavuk suyu ekleyin. Altını kısıp sosun kıvamı koyulaşana kadar 40 dakika civarı pişirin. Tuzu, tavuk etlerini ve ince doğranmış kişnişi de ekleyip karıştırın. Altını kapatıp soğumaya bırakın. Mısır ununu 2 su bardağı ılık suyla ıslatıp yumuşatın. Hamur için tereyağı, tuz ve kabartma tozunu derin bir kaseye alıp mikserlere yumuşak olana kadar çırpın. Mısır ununu 4 aşamada tereyağına ekleyin ve hamurunuzu elde edin. Eğer hamurun kıvamı çok sertse azar azar tavuk suyu ekleyerek yumuşatın. Tencerenin tabanına buharda pişirme aparatını yerleştirip su koyun. Aparatın üzerini mısır kabuklarıyla kaplayın. İki kabuğu tezgaha yayıp kare şekli elde edin. Karenin üzerini kenarları boş kalacak şekilde hazırladığınız hamurla kaplayın. Üzerine bir yemek kaşığı tavuklu harçtan yerleştirip tamaleyi hediye paketi yapar gibi katlayarak sarın. (İki ucunu kapatıp yatay pişirebilir ya da bir ucunu açık bırakıp tencereye dik oturtabilirsiniz. Bu durumda kalan boşlukları buluşturduğunuz folyo ile doldurun.) Tencereyi ocağa alıp suyu kaynatın. Su kaynağınca kapağı kapatıp içindeki hamur sertleşene ve mısır yaprağından kolayca ayrılana kadar (45 dakika civarı) buharda pişirin. Arada tencereye sıcak su ekleyebilirsiniz.