Tam Kıvamında Kabarmış Bir Kek Yapmanın Püf Noktaları
En şipşak hamur işi, anne evini saran mis koku, çocukların en sevdiği ara öğünü, beş çaylarının vazgeçilmezi. Evet kek. Bildiğimiz kek. Ama şöyle, içi dışı tam kıvamında pişmiş, yeterince kabarmış, lezzetli bir kek yapmak mümkün mü? Bu ipuçlarıyla mümkün.
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1
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Kokusuyla mutfağı saran o mis gibi keklere kim hayır diyebilir?
2
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Oda sıcaklığı kuralı
Süt, un, toz şeker, yumurta gibi kekin ana malzemeleri mutlaka oda sıcaklığında olmalıdır.
3
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Kalıbı hazırlayın
Kek kalıbını önceden hazırlayın. Çünkü; hamurun beklememesi gerekiyor. Kalıbınızı margarinle yağlayın ve kekin yapışmaması için biraz un serpiştirin.
4
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Aynı yöne çırpma
İlk yapmanız gereken şeker ve yumurtayı beyazlayıncaya kadar çırpmak. Hep aynı yöne çırparak kabaran bir kekin ilk kuralını yerine getirmiş olursunuz.
5
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Kuruları eleyin
Un, kabartma tozu, vanilya gibi kuru malzemeleri sıvıların üzerine mutlaka eleyerek ekleyin.
6
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Çırpmayı bırakın
Kuru malzemeler elenerek eklendikten sonra artık çırpma bırakılmalı, spatula yardımıyla karıştırılarak malzemeler birbirine yedirilmelidir.
7
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Fırın detayı
Fırını önceden ısıtmalısınız. Keki yapmaya başladığınızda fırınınızın ayarını 180 dereceye getirin. Hiçbir kek soğuk bir fırında pişirilemez.
8
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Fırından uzaklaşın
Kalıbı fırının orta bölümüne yerleştirin. Keki fırına verdikten sonra özellikle ilk 20 dakika fırın kapağını açmamalısınız. Bu, kekinizin sönmesine yol açar. Pişme süresi ortalama 25-35 dakikadır.
9
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Pişen keki hemen çıkarmayın
Kekiniz pişti. Hemen fırından çıkarmak yerine fırını kapatıp 10 dakika kadar içerisinde dinlendirin. Sonra fırından çıkarın ve kendi halinde soğumaya bırakın. Kekiniz hazır! Afiyet olsun…