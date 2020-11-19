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Hürriyet
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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 19 Kasım 2020 - 14:58 | 

Tam Kıvamında Kabarmış Bir Kek Yapmanın Püf Noktaları

En şipşak hamur işi, anne evini saran mis koku, çocukların en sevdiği ara öğünü, beş çaylarının vazgeçilmezi. Evet kek. Bildiğimiz kek. Ama şöyle, içi dışı tam kıvamında pişmiş, yeterince kabarmış, lezzetli bir kek yapmak mümkün mü? Bu ipuçlarıyla mümkün.

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Kokusuyla mutfağı saran o mis gibi keklere kim hayır diyebilir?

2Oda sıcaklığı kuralı
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Oda sıcaklığı kuralı

Süt, un, toz şeker, yumurta gibi kekin ana malzemeleri mutlaka oda sıcaklığında olmalıdır.

3Kalıbı hazırlayın
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Kalıbı hazırlayın

Kek kalıbını önceden hazırlayın. Çünkü; hamurun beklememesi gerekiyor. Kalıbınızı margarinle yağlayın ve kekin yapışmaması için biraz un serpiştirin.

4Aynı yöne çırpma
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Aynı yöne çırpma

İlk yapmanız gereken şeker ve yumurtayı beyazlayıncaya kadar çırpmak. Hep aynı yöne çırparak kabaran bir kekin ilk kuralını yerine getirmiş olursunuz.

5Kuruları eleyin
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Kuruları eleyin

Un, kabartma tozu, vanilya gibi kuru malzemeleri sıvıların üzerine mutlaka eleyerek ekleyin.

6Çırpmayı bırakın
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Çırpmayı bırakın

Kuru malzemeler elenerek eklendikten sonra artık çırpma bırakılmalı, spatula yardımıyla karıştırılarak malzemeler birbirine yedirilmelidir.

7Fırın detayı
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Fırın detayı

Fırını önceden ısıtmalısınız. Keki yapmaya başladığınızda fırınınızın ayarını 180 dereceye getirin. Hiçbir kek soğuk bir fırında pişirilemez.

8Fırından uzaklaşın
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Fırından uzaklaşın

Kalıbı fırının orta bölümüne yerleştirin. Keki fırına verdikten sonra özellikle ilk 20 dakika fırın kapağını açmamalısınız. Bu, kekinizin sönmesine yol açar. Pişme süresi ortalama 25-35 dakikadır.

9Pişen keki hemen çıkarmayın
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Pişen keki hemen çıkarmayın

Kekiniz pişti. Hemen fırından çıkarmak yerine fırını kapatıp 10 dakika kadar içerisinde dinlendirin. Sonra fırından çıkarın ve kendi halinde soğumaya bırakın. Kekiniz hazır! Afiyet olsun…

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