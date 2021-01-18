Tam bir vitamin ve mineral deposu! Son dönemde herkes bu tahıllardan bahsediyor

BULGUR

Listenin en üst sırasında bizim için çok tanıdık bir ürün olsa da dünyanın dikkatini son zamanlarda çeken bulgur bulunuyor. Yaklaşık 4000 yaşında olan bulgur, Akdeniz havzasında doğup dünyaya dağılan ürünlerdendir. Türkiye’nin yanı sıra özellikle Ortadoğu’da mutfaklarda çok önemli bir malzeme olarak yer etmiş olan bulgur en kolay pişen ve en fazla kullanım alanı olan taneciklerin başında gelir.

Buğday tanelerinin çeşitli büyüklüklerde kırılıp kaynatılmasıyla elde edilen bulgur, dövme, firik gibi diğer buğday ürünlerine kıyasla çok daha kolay pişer. Ön pişirmesi yapılmış bir malzeme olduğundan pişmesi çok kolaydır. Genelde 1 su bardağı bulgura 2 su bardağı su ölçüsüyle 15 dakikadan daha kısa sürede pişirebileceğiniz bulguru pilavın yanı sıra sebze yemeklerinde, dolmalarda, salatalarda, çorbalarda da kullanabilirsiniz. Oldukça fazla glüten içeren bir ürün olduğu için bulgur aynı zamanda mercimek köftesi ya da içli köfte gibi tariflerde de bağlayıcı olarak kullanılabilir.