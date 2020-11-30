Tam bir vitamin deposu... Koronavirüse karşı çok popüler oldu

Emekli eğitimci ve gurme Yaman Kesim, araştırma yapan bilim adamları, keşkeğin son derece güçlü bir besin olduğunu ortaya koyduklarını belirterek, "Covid-19 vakalarından doktorlarımızın önerisi iyi beslenme, hijyen ve maske biz bunların hepsini yaparken, iyi bir beslenmenin de doğru, doğal gıdalardan ve özellikle et ve tahılın yani baklagillerin bir arada tüketilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Burada önemli ve vurguladığımız bir husus da, Amasyamızın geleneksel mutfağının çok özel yemeği olan fırın keşkeğini mutlaka bol bol tüketilmesini öneriyorum. Çünkü keşkeğimizin insan vücuduna çok büyük yararları var, bağışıklık sistemimizi destekliyor" dedi.