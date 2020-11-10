Tam 52 yıllık bir işletme... Nesilden nesle aynı lezzetle devam ediyorlar

EN ESKİ İŞLETMELERDEN BİRİYİZ Uzun Çarşı'daki en eski işletmelerden birisine sahip olduklarını söyleyen 32 yaşındaki Adem Ademoğlu, "Babam, ağabeyim ve ben dükkanı işletmeye devam ediyoruz. Bu yıl 1968 yılında kurulan işletmemizin 52'nci yılı ve biz hala daha severek bu işi yapıyoruz. İktisat mezunuyum ve ikinci bir üniversitede gastronomi bölümüne başladım. Mesleki diplomalara sahibim, fakat gastronomi okumak istedim. Bu mesleği babamdan öğrendim. Babam bana bu mesleği aşılarken abimin de yardımıyla yemekleri yapmayı öğrendim. Hem alaylıyım hem de okullu olacağım. İşletmemizde lezzetlerimizin bir sırrı, dükkanımızın tarihi bir dokusu ve aile ortamı var" diye konuştu.