Tam 52 yıllık bir işletme... Nesilden nesle aynı lezzetle devam ediyorlar
Sakarya'da bulunan Tarihi Uzun Çarşı'da 1968 yılında Rıdvan Ademoğlu'nun dükkanı, mesleği öğrettiği 2 oğlu tarafından işletiliyor.
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Sakarya'da bulunan Tarihi Uzun Çarşı'da 1968 yılında Rıdvan Ademoğlu'nun dükkanı, mesleği öğrettiği 2 oğlu tarafından işletiliyor. Üniversite eğitimlerini tamamlayan iki kardeş babalarının izinden giderek 52 yıldır hizmet veren işletmede aşçılık yapıyor.
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Adapazarı'nda, 1968 yılında Rıdvan Ademoğlu tarafından kurulan ciğerci, şehrin simgelerinden olan Tarihi Uzun Çarşı'da 52 yıldır hizmet vermeye devam ediyor.
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Babaları Rıdvan Ademoğlu'ndan işi devralan 2 kardeş tarafından işletilen ciğerci, özel tarifle yaptıkları Arnavut ciğeri ve irmik helvasını yıllardır her gün hazırlamaya devam ediyor.
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Oğulları Ertan ve Adem'e küçük yaştan itibaren meslek sırlarını ve kurallarını aşılayan Rıdvan Ademoğlu, çocuklarının üniversite eğitimlerinin bitmesinin ardından dükkanı onlara devretti.
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BURASI AİLE İŞLETMESİ
İşletme mezunu olan 40 yaşındaki Ertan Ademoğlu, "Dükkanımız 1968 yılında açıldı. Babam tarafından kurulan dükkanı kardeşim ile birlikte işletiyoruz. Burası bir aile işletmesi ve biz işimizi severek yapıyoruz. Dükkanımıza özgü Arnavut ciğeri ve irmik helvasını, kendimize özel belli sırlarımızla yapıyoruz. Ben işletme mezunuyum ve kardeşim de üniversite mezunu. Kardeşimle birlikte babamızdan kalan işletmeyi daha ilerlere götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Şu anda kardeşimle benim birer kızımız var. Eğer ki bu mesleği severek yapmak isterlerse bu dükkanı işletebilirler" dedi.
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EN ESKİ İŞLETMELERDEN BİRİYİZ
Uzun Çarşı'daki en eski işletmelerden birisine sahip olduklarını söyleyen 32 yaşındaki Adem Ademoğlu, "Babam, ağabeyim ve ben dükkanı işletmeye devam ediyoruz. Bu yıl 1968 yılında kurulan işletmemizin 52'nci yılı ve biz hala daha severek bu işi yapıyoruz. İktisat mezunuyum ve ikinci bir üniversitede gastronomi bölümüne başladım. Mesleki diplomalara sahibim, fakat gastronomi okumak istedim. Bu mesleği babamdan öğrendim. Babam bana bu mesleği aşılarken abimin de yardımıyla yemekleri yapmayı öğrendim. Hem alaylıyım hem de okullu olacağım. İşletmemizde lezzetlerimizin bir sırrı, dükkanımızın tarihi bir dokusu ve aile ortamı var" diye konuştu.