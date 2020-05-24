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Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 24 Mayıs 2020 - 14:32,

Tam 30 farklı şekilde üretiliyor! Kilosu 300 lirayı buluyor

Malatya’da kayısı 30 farklı şekilde işlenerek Ramazan Bayramı’nda şeker olarak ikram ediliyor. Vatandaşlar kayısı şekerine ilgi gösteriyor.

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Malatya’da kayısı 30 farklı şekilde işlenerek Ramazan Bayramı’nda şeker olarak ikram ediliyor. Vatandaşlar kayısı şekerine ilgi gösteriyor.

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Dünyada 17 milyonluk kayısı ağacı varlığının 8 milyonluk kısmının bulunduğu Malatya’da, yaklaşık 50 bin aile geçimini bu üründen sağlıyor.

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‘Dünyanın kayısı başkenti’ olarak anılan kentte, kayısının yanı sıra çekirdeği de değerlendiriliyor.

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Malatya’da üretilen kuru kayısı dünyanın birçok ülkesine ihraç edilirken, kayısının her şeyi değerlendiriliyor.

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Kayısı çikolatası, kayısı lokumu, kayısı drajesi ve 30 çeşit kayısıdan yapılan şekerlemeler bayramda Malatyalıların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor.

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Kiloları 20 ile 300 TL arasında satılan ürünler, Malatya’nın yanı sıra il dışına da gönderiliyor.

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Koronavirüs salgını dolayısıyla vatandaşlar dışarıya çıkmadığı için dükkanlarında satış yapamayan kayısı satıcısı, ürünlerinin satışını internet üzerinden yapıyor.

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Kayısının koronavirüsten etkilenmediği kentte kayısı pilav, baklava, şeker, hoşaf, sucuk, döner ve birçok yiyecekte kullanılıyor.

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Kentte Şire Pazarı’daki, kayısı satıcıları ise Malatya’da bayramlarda markalı çikolatalar yerine kayısıdan elde edilen şekerlemelerin tercih edildiğini söyledi.

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Kayısıdan elde edilen şekerlemeleri alan vatandaşlar her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kayısıdan elde edilen ürün aldığını dile getirdi.

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