Tam 1200 yaşında meyve verdi! Açık artırmayla satılacak

Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, alandaki zeytinlerin rekoltesinin yüzde 20 oranında düştüğünü söyledi. Zeytin ağaçlarını bir anlık sıcaklık ve ardından seyreden serin havanın olumsuz etkilediğini kaydeden Narin, ilk defa böyle bir hava olayı yaşadıklarını, meyvelerin bu duruma hızlı tepki verip bir anda çiçeklenip bir anda meyvelendiğini, poyrazla birlikte meyvelerin dalda kuruduğunu söyledi. Her yıl hasat zamanında asırlık zeytin ağaçlarının meyvelerini ayrı bir ekibin topladığını anlatan Narin, "Bu yıl hasat zamanı yine meyveleri toplayacağız. Ancak tahmin ettiğimizin altında verim olacak. Bu yıl 10’ar kilogram almayı planlıyorduk ama sanırım 5’er kilogram alacağız. Bu ağaçların kök salıp meyve vermesi tamamen mucize ve büyük bir başarı. Burada deyim yerindeyse gözümüz gibi baktık. Bizden sonra örnek oldu. Kesilecek birçok zeytin ağacı alınıp Türkiye’nin birçok noktasında anıt ağaçlar olarak dikildi ve yerinde tuttu. Böyle bir projeye öncelik yapmaktan dolayı da mutluyuz. Bu yıl yapacağımız hasadın ardından bu iki özel ağacımızın meyvelerini açık artırma ile satacağız" diye konuştu.