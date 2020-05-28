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Hürriyet
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Yemek Kültürü
AA ve İHA
Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 16:23,

Takipçi sayısı milyonu aştı! 'Çok ayıpladılar ama yılmadım'

Sosyal medyanın ilgi odağı Taha Duymaz'ın hedefi iyi bir aşçı olmak

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Hatay'da, kırsal bir mahalledeki evlerinin mutfağında yaptığı yemekleri ve tarifini sosyal medyadan paylaşarak ilgi odağı haline gelen 17 yaşındaki Taha Duymaz, ileride iyi bir aşçı olmayı hedefliyor.

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Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Duymaz, 5 metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medyadan paylaşmaya başladı.

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Kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı haline gelen Duymaz, ünlü isimlerin de kendisine destek vermesiyle çok sayıda takipçi kazandı.

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Duymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 kardeş olduklarını ve küçüklükten bu yana mutfak işlerine ilgi duyduğunu söyledi.

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Elindeki az imkanla küçük mutfağında yemekler yapıp sosyal medyada paylaştığını anlatan Duymaz, şunları belirtti:

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"Küçüklükten beri yemek yapmaya ilgim var. Anneme sürekli mutfak işlerinde yardım ederim. Çoğu zaman akrabalarım ve eve gelen misafirler, 'Erkek çocuğunun mutfakta ne işi var?' diyerek beni ayıpladılar ama yılmadım. Yemek yapmayı çok seviyorum. Kendimi en iyi şekilde geliştirerek çocukluk hayalim olan iyi bir aşçı olmak istiyorum."

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İlkokuldan sonra okumaya devam edemediğini belirten Duymaz, “İlkokulu bitirdikten sonra eğitimin taşımalı olması rahatsızlıklarımı tetikledi. Araçla seyahat edemiyorum. İlerleyen süreçte imkan olursa eğitimime kaldığım yerden devam edeceğim" diye konuştu.

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Duymaz'ın babası Mehmet Duymaz da oğlunun her zaman arkasında olduğunu dile getirdi.

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Baba Duymaz, ilk başlarda mutfakta çok malzeme kullandığı için oğluna kızdıklarını ancak vazgeçmeyeceğini anladıklarından beri ellerinden geldiğince ona destek olduklarını ifade etti.

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Duymaz'ın yemek yaparken videolarını çeken kardeşi Melek Duymaz da sosyal medyada birçok ünlüye seslerini duyurduklarını ve güzel tepkiler aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

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"İlk başlarda çok ilgi görmedik. Hatta çok kötü yorum yapanlar da oldu ama vazgeçmedik. Her şeye rağmen devam ettik ve şu anda bir milyondan fazla takipçimiz var" değerlendirmesinde bulundu.

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