Tadına doyulmaz hafta sonu kahvaltıları için şans vermeniz gereken hamur işi tarifleri
Hafta sonu kahvaltısı birçok kişi için tören niteliğinde. Zengin kahvaltı sofralarına oturunca bir daha kalkmak istemiyoruz. Bu masaları güzelleştiren lezzetlerin başında da fırından yeni çıkmış sıcacık hamur işleri geliyor. Siz de bizimle aynı fikirdeyseniz, bu hafta sonu kahvaltısında bu lezzetlere bir şans verin.
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Dereotlu poğaça tarifi
Çay saatlerinin aranan lezzeti poğaçayı bir de dereotlu deneyin. Dereotunun iştah açıcı nefis kokusu herkesi etkileyecek. Dereotu sevmeyenlerin bile yemek isteyeceği bu poğaça hem doyurucu hem de oldukça sağlıklı. Peki dereotlu poğaça nasıl yapılır? İşte misafirlerinizin sizden tarifini isteyeceği, kıyır kıyır dereotlu poğaçanın malzemeleri ve hazırlanışı…
Kekik de peynir de hamur işlerine çok yakışan malzemeler, değil mi? Cevabınız 'evet'se size güzel bir haberimiz var. Bu çörek tarifinde ikisini bir araya getirip mis gibi mayalı hamur toplarının içine yerleştirdik. Emin olun çok beğeneceksiniz...
Krep, pancake, akıtma gibi lezzetler, kahvaltılarda çok seviliyor ve çok sık tüketiliyor. Şimdi bu ekibe bir de kaşık dökmesi katılıyor. Her zaman dolabınızda bulunan malzemelerle, birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz bu kahvaltılık herkesi mutlu edecek.
Böreği seviyorsunuz, simidi de seviyorsunuz. Peki ya ikisi bir araya gelirse ne olur? Elbette ortaya tadına doyulmaz bir şaheser çıkar. Üstelik yapımı da çok kolay. Huzurlarınızda simit börek tarifi...
Hamur kızartması özellikle hem kolayca hazırlanabilmesi hem de her damak zevkine uygun lezzetiyle, özellikle kahvaltılarda çok tercih ediliyor. Hele bir de mayasız olursa hazırlanma süresi de iyice kısalıyor. Bu pratik tarifi mutlaka denemelisiniz.
Poğaça pastaneden alındığında da çok leziz ama evde yapılmış fırından yeni çıkmış poğaçanın tadı da hiçbir şeyde yok. Hele ki kahvaltıda olursa... İşte günün her saatinde kolayca yapabileceğiniz enfes bir mayasız poğaça tarifi...
Kahvaltı denince birçoğumuzun aklına sucuk ya da sucuklu yumurta gelir. Peki o kahvaltı kraliçesi sucuğu nefis bir poğaçanın içine yerleştirmeye ne dersiniz? Emin olun lezzeti de görüntüsü de sizi pişman etmeyecek...
Pastanelerde satılan hamur işlerinin en güzellerinden biridir zeytinli açma. Yumuşacık hamurun içine dağılmış zeytin ezmesinin lezzeti, en zor beğenenleri bile mest eder. Peki bu lezzeti evde yaparsanız ne olur? Tabii ki efsane olur...
Kahvaltılarda yeşillik olmazsa olmaz. İçi taze nane, maydanoz, dereotu ve rokayla dolu bu nefis poğaça, yeşillikle hamur işini bir araya getirmek için en doğru tariflerden biri. Görüntüsüyle de herkesi mutlu edecek bu poğaçayı mutlaka sofranızda misafir edin.
Canınız kahvaltıda bir değişiklik istiyorsa lezzetli bir Fransız ekmeği yapmaya ne dersiniz? İçinde bol yumurta ve tereyağı da bulunan bu ekmek, özellikle reçelle birlikte yendiğinde enfes oluyor. İşte brioche tarifi...
Bol yoğurtlu ve kıymalı bir mantıya kimse hayır diyemez. Bir kaşığa kırk tane sığan Kayseri mantısından tutun yağda kızartılarak yenilen mantıya kadar birbirinden farklı çeşitleri var. Bu sefer hıngal adı verilen ve birçok yörede adı farklı olan mantıyı sizinle paylaşacağız. Hıngal genellikle etli ve patatesli yapılılır ve porsiyonlar oldukça büyüktür. Peki hıngal nasıl yapılır?
Ülkemizin birçok bölgesinde farklı isimlerle yapılan siron, Karadeniz Bölgesi’nde çok sık tüketiliyor. Hazır siron hamuru ile yapabilir veya kendiniz hazırlayabilirsiniz. Ani misafirler için pratik bir şeyler hazırlamanız gerektiğinde imdadınıza koşacak. Üzerine et veya kıyma koyabilir, dilerseniz sadece yoğurt ve sos ile de hazırlayabilirsiniz. Peki Giresun mutfağında siron nasıl yapılır? İşte size cevabı…