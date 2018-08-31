Lezizz Menüler Haber Giriş: 31 Ağustos 2018 - 16:54 | 25 Ağustos 2020 - 15:40

Tadına doyulmaz hafta sonu kahvaltıları için şans vermeniz gereken hamur işi tarifleri

Hafta sonu kahvaltısı birçok kişi için tören niteliğinde. Zengin kahvaltı sofralarına oturunca bir daha kalkmak istemiyoruz. Bu masaları güzelleştiren lezzetlerin başında da fırından yeni çıkmış sıcacık hamur işleri geliyor. Siz de bizimle aynı fikirdeyseniz, bu hafta sonu kahvaltısında bu lezzetlere bir şans verin.