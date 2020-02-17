Tadına baktı ve çok beğendi! O lezzet için Japonya'dan geldi

BÖYLE ÇOK LEZZETLİ SÜTLACI YEDİĞİM İÇİN ÇOK MEMNUNUM Sütlacın yapılışını inceledikten sonra sütlacın tadına bakan Yasui, böyle sütlacı yemekten dolayı çok memnun olduğunu ifade ederek, ” Sütlacı çok seviyorum. Böyle çok lezzetli bir sütlacı yediğim için de çok mutlu oldum. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı JİCA, Türkiye ile Japonya arasında işbirliğini yürüten bir kurumdur.