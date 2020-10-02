Tadı, kokusu ve aroması ile benzersiz Kırkağaç kavunundan pekmez yaptılar

"Satış ve depolama sırasında pazar değerini yitiren, fazla olgunlaşan kavun meyvelerini değerlendirme arayışları doğrultusunda yapılan çalışmanın sonucunda bu meyvelerden elde edilen pekmezin yeme kalitesinin gayet iyi olduğunu, tüketime sunulabileceğini ve pazarlanabileceğini gördük. Böylece kavunun satış ve pazarlama aşamasında ortaya çıkan fire miktarı en aza indirgenebilecek, buradan da üreticilerimizin gelir elde edebilecek ve bölge tanıtımı için de önemli olacak."