Antakya mutfağından tadı damağınızda kalacak lezzetler

Eşsiz bir meze: Bezirgani Bezirgani Antakya mutfağına ait nefis bir meze. Gerçi meze dediğimize bakmayın, kahvaltıda ekmeğin üzerine de sürebilirsiniz, kanepe yapmak için baz olarak da kullanabilirsiniz. Böyle de her işe yarayan bir tarif. Arzu ederseniz tarifte salça yerine kurutulmuş domates de kullanabileceğinizi hatırlatıp mezemizin yapılışına geçelim. Oldukça kolay olan bu tarifi çok beğeneceksiniz. Afiyet olsun...