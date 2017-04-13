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Hürriyet
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Nerede Ne Yenir
Haber Giriş: 13 Nisan 2017 - 11:39 | 

Antakya mutfağından tadı damağınızda kalacak lezzetler

Buraya bir gelen bir daha geliyor, yemekleri mideleri şenlendiriyor. İşte Antakya'dan en özel lezzetler...

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Hatay’ın en büyük ilçesi Antakya kültürlerin bir araya gelerek farklı medeniyetleri ortaya çıkardığı eşsiz bir bölge. İlçeye has yöresel lezzetler ise ziyaretçilerin büyük beğenisini kazanıyor. İşte Antakya’nın tadı damağınızda kalacak enfes yemekleri…

2Küçük Köftelerle Başlangıç: Ekşi Aşı
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Küçük Köftelerle Başlangıç: Ekşi Aşı

Taneleri içleri yağ ile doldurulmuş minik içli köftelerden oluşan ekşi aşı, domatesli bir tür çorba çeşididir. Baharatlar ile ekşi ve yoğun bir lezzete sahip olan çorba akşam yemeklerinin en sık pişirilen yemeklerindendir.

3Antakya’nın İçli Köftesi: Oruk
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Antakya’nın İçli Köftesi: Oruk

Oruk içli köfteye oldukça benzeyen bir lezzettir. İyice dövülmüş et, bulgur ve çeşitli baharatların bir hamur haline getirilip içlerinin ceviz, fıstık ve kıymalı harç ile doldurulduğu tarif kızartılarak pişirilir.

4Ispanaklı Ekmek (Katıklı Ekmek)
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Ispanaklı Ekmek (Katıklı Ekmek)

İncecik lahmacun hamuruna benzer bir hamur üzerine ıspanak, çökelek, salça ve çeşitli baharatların, otların enfes karışımı sürülür, ortaya ıspanaklı ya da bir diğer adıyla katıklı ekmek çıkar. Taş fırınlarda pişen tarif, Antakya sofralarının olmazsa olmazlarındandır. Kimi zaman ıspanaksız haline de rastlanılabilir.

5Kahvaltının Yıldızı: Turunç Reçeli
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Kahvaltının Yıldızı: Turunç Reçeli

Antakya’da her evin mutfağında muhakkak bulunan çeşit çeşit kahvaltılık reçellerin en güzeli turunçla yapılanı. Meyvenin kabuğuyla yapılan bu reçelin görüntüsü de ayrı güzel.

6Tepsi Kebabı
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Tepsi Kebabı

Antakya’ya has baharatlar ile yoğrulan, lezzetli köfte harcının bir tepsi içine düz bir şekilde yayılarak pişirilmesiyle hazırlanan tepsi kebabı, toplar halinde değil de dilimlenerek servis edilir. Arzuya göre doğrudan lavaş yardımıyla tepsiden yenebilir. Kebap ile birlikte domates, soğan ve biber de tepsinin üzerinde ilave edilir, birlikte pişirilir.

7Bildiğiniz Pilavdan Çok Farklı: Kepse Pilavı
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Bildiğiniz Pilavdan Çok Farklı: Kepse Pilavı

Arap mutfağından gelip Antakya lezzetlerinin baş köşesine kurulmuş bir yemek olan kepse pilavı, yasemin pirinciyle yapılıyor. İçine domates, kırmızı biber, havuç, sarımsak gibi sebzeler ile tarçın, zencefil, safran gibi baharatlar katılan kepse pilavı etli ya da tavuklu olabiliyor.

8Ekşili, Acılı Hamur İşi: Kaytaz Böreği
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Ekşili, Acılı Hamur İşi: Kaytaz Böreği

Hatay’ın biberli ekmeği ile lahmacun arasında bir tada sahip olan kaytaz böreği kıymalı, biber salçalı, nar ekşili iç harcı ile enfes bir hamur işidir. Kahvaltılardan akşam yemeklerine kadar her öğün severek tüketilen börek, küçük, yuvarlak porsiyonlar halinde, fındık lahmacun boyutlarında hazırlanır.

9Arap Mutfağından Antakya’ya: Mamul
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Arap Mutfağından Antakya’ya: Mamul

Un, irmik ve hurmayla yapılan bu hamur işi özel kalıbında şekillendirildikten sonra fırınlanıyor. Üzerine de tarçın ve pudra şekeri serpiliyor. Ortaya dillere destan bir lezzet çıkıyor.

10Ekmek Köftesi
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Ekmek Köftesi

Bayatlayan ekmekleri değerlendirmeye de yarayan bu yöresel lezzetin içinde ekmeğin yanı sıra köftelik bulgur, soğan ve biber salçası gibi malzemeler var. Bayat ekmeğin suda ıslatılıp yumuşatılmasının ardından diğer malzemelerle karıştırılması ve sonunda da yağda kızartılmasıyla hazırlanan bu yemek yoğurt, salata ya da turşuyla leziz oluyor.

11Uzadıkça Uzayan Lezzet: Künefe
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Uzadıkça Uzayan Lezzet: Künefe

Lezzetini özel, tuzsuz Antakya peynirinden alan künefe yörenin en meşhur, en sevilen lezzetidir desek yanılmış olmayız. Küçük bir sini içerisinde bir kat kadayıf, bir kat peynir ve tekrar bir kat kadayıfın iyice sıkıştırılarak pişirilmesi ile hazırlanan künefe sıcak şerbet ile tatlandırılır. Sıcak sıcak servis edilir.

12Antakya usulü çiğ köfte
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Antakya usulü çiğ köfte

Türkiye’nin güney yörelerinde sık sık karşımıza çıkan çiğ köfte özellikle Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay’ın mutfaklarında önemli bir yere sahiptir. Üstelik her yörenin çiğ köfte tarifi de diğerlerinden biraz farklıdır. Biz bu kez Antakya usulü çiğ köfte yapalım dedik, meraklısı için tarifini de aşağıda paylaştık. Çok beğeneceksiniz, mutlaka deneyin…

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13Eşsiz bir meze: Bezirgani
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Eşsiz bir meze: Bezirgani

Bezirgani Antakya mutfağına ait nefis bir meze. Gerçi meze dediğimize bakmayın, kahvaltıda ekmeğin üzerine de sürebilirsiniz, kanepe yapmak için baz olarak da kullanabilirsiniz. Böyle de her işe yarayan bir tarif. Arzu ederseniz tarifte salça yerine kurutulmuş domates de kullanabileceğinizi hatırlatıp mezemizin yapılışına geçelim. Oldukça kolay olan bu tarifi çok beğeneceksiniz. Afiyet olsun...

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14Yemelere doyum olmayan meze: Abagannuc
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Yemelere doyum olmayan meze: Abagannuc

Hatay mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan abagannuc, közlenmiş sebzelerle hazırlanan enfes bir meze. Hazırlaması oldukça pratik yemesi de bir o kadar güzel olan bu mezeyi salata olarak da sunabilirsiniz. Mutlaka deneyin. İşte, abagannuc tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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15Nefis bir tatlı: Kömbe
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Nefis bir tatlı: Kömbe

Hatay mutfağı birbirinden nefis tatlarla dolu. Bir çeşit kurabiye olan kömbe tarifi de bu güzel şehrimizin eşsiz lezzetlerinden sadece biri. Enfes baharatlarla tadını katlayan bu muhteşem kurabiye çay saatlerinizin vazgeçilmezlerinden biri olacak. Eğer denemek isterseniz tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

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16Biberli ekmek
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Biberli ekmek

Biberli ekmek Hatay mutfağının en sevilen ve en iyi bilinen lezzetlerinin başında geliyor. Et yemeklerinin, salataların yanında sıkça tüketilen bu acılı ekmeği, Antakya mutfağı yemekleri yapan restoranlarda yiyebileceğiniz gibi evinizde de yapabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan Lezizz’in biberli ekmek tarifi…

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