Tadı 90 yıldır aynı! Üstelik 18 çeşit üretiliyor

90 YILDAN BERİ DEĞİŞMEYEN LEZZET Mikrobiyolog olmasına rağmen işini yapmayıp ticarete atılmayı tercih ettiğini belirten Elmas, "Yenipazar pidesini zaten anlatmama gerek yok, muhteşem bir lezzet. Yenipazar’ın havasından mıdır ya da suyundan mıdır bilemiyorum. Her şeyin en iyisini kullanmaya gayret ederiz.