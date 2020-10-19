Tabelası bile yok ama müdavimi çok! "Bazen müşteri sinirleniyor"

Müşterilerden Süleyman Kaya, işletmenin eski bir yer olduğunu, arkadaşı vasıtasıyla geldiğini ifade etti. Kaya, "Arkadaşım 'Hadi gidip bir yemek yiyelim, çok güzel bir yer biliyorum' dedi. Bölgeyi biliyordum, ama hiç denk gelmemiştim. Geldik, yedik çok güzel. O günden sonra daimi müşterisi oldum. Böyle bir iş yerinde tabelası yok. Ama lezzet ve müşteri olarak muazzam bir yer" diye konuştu.