Sütlü baklavadan sonra bu kez sütlü kadayıf ürettiler

Elaldı, "Soğuk kadayıf dünyada olmayan bir ürün, soğuk baklavayı da üreten biziz, 2 yıla yakın çalışma sonrası soğuk kadayıfı da hizmete sunduk. Müthiş bir tutkusu var, bunun tesciline de başvurduk. Tescilini alacağız, müthiş beğeni var yetiştiremiyoruz. Bize soruyorlar bu lezzet nereden geldi diye, biz bu lezzete aşkımızı ve sevgimizi koyuyoruz, işimizi severek yapıyoruz. Bir şeyin üzerinde durduğumuz zaman insanların yemesi için ürün çıkartıyoruz. Sırf para kazanalım diye değil, hizmet olsun diye. Kadayıfımız dünyada isim yapmış bir ürün, soğuk kadayıf da bunun bir alternatifi, sıcak sevmeyenlere soğuk, sütlü sevenlere müthiş bir tat" dedi.