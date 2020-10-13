Sütlü baklavadan sonra bu kez sütlü kadayıf ürettiler
Türkiye'de ilk kez Diyarbakır'da üretilen soğuk kadayıf, müşterilerden tam not aldı.
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Diyarbakır'da daha önce soğuk baklava üreterek vatandaşların beğenisini kazanan bir pastane bu kez de soğuk kadayıf üretmeye başladı. Türkiye'de ilk kez Diyarbakır'da üretilen soğuk kadayıf, müşterilerden tam not aldı.
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Sütten yapılan ve yılın 4 mevsiminde de tüketilen soğuk kadayıf vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Diyarbakır’da siparişleri yetiştiremeyen pastane ürünün tescilini almak için de başvuruda bulundu.
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Pastane zincirinin Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, 2 yıllık Ar-Ge çalışması ile 200’den fazla yap-tat işlemiyle sonunda en güzel kıvamı tutturduklarını belirterek dünyaya yeni bir tat kazandırdıklarını söyledi.
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Elaldı, "Soğuk kadayıf dünyada olmayan bir ürün, soğuk baklavayı da üreten biziz, 2 yıla yakın çalışma sonrası soğuk kadayıfı da hizmete sunduk. Müthiş bir tutkusu var, bunun tesciline de başvurduk. Tescilini alacağız, müthiş beğeni var yetiştiremiyoruz. Bize soruyorlar bu lezzet nereden geldi diye, biz bu lezzete aşkımızı ve sevgimizi koyuyoruz, işimizi severek yapıyoruz. Bir şeyin üzerinde durduğumuz zaman insanların yemesi için ürün çıkartıyoruz. Sırf para kazanalım diye değil, hizmet olsun diye. Kadayıfımız dünyada isim yapmış bir ürün, soğuk kadayıf da bunun bir alternatifi, sıcak sevmeyenlere soğuk, sütlü sevenlere müthiş bir tat" dedi.
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Soğuk kadayıfın tesciline başvurduklarını kaydeden Yılmaz Elaldı, yeni tat ile Türkiye’de birçok tatlı sektöründe üretimi başlamasına ön ayak olduklarını vurgulayarak, bununla birlikte istihdamın da artacağını ifade etti.
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Soğuk kadayıfı ilk defa tadan Havva Kara, tatlıyı beğendiğini kaydederek yeni tatların Diyarbakır’dan çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kara, "Gayet güzel buldum, kadayıfın tadını alamayacağımı düşündüm ama yediğimizde kadayıfın tadını gerçekten alıyoruz. Ağızda dağılmasını sevdim, soğuk baklavayı da andırıyor, tat olarak onu da seviyorum ben beğendim. Diyarbakırlıyım, Balıkesir’de oturuyorum soğuk baklavayı da orda çok arıyorum. Bunların Diyarbakır’dan çıkmış olması beni çok mutlu ediyor. Kadayıfı da sevdim tanıtılması çok iyi olur" şeklinde konuştu.
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Minik Hayrunisa Kurt ise kadayıfın tadının çok iyi olduğunu ve beğendiğini söyledi.