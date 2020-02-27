Sucuğun dışını 15 çeşit baharatla kaplayıp bambaşka bir lezzet yarattılar

15 farklı baharat kullanarak özel bir lezzet elde ettiklerini ifade eden Dikici, “Valantina sucuğumuzun üretiminde geleneksel sucuktan çok farklı bir yönü yoktur. İlk aşamasında sucuğu sentetik bağırsaklara doldurup kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra soyma işlemini yapıyoruz. Sonrasında ise baharatlarla dış yüzeyini kaplayıp ve tekrar kurumaya bırakıyoruz. Bu 1 aylık kuruma sürecinde yüzde 30 kadar kilogramdan kayıp oluşmaktadır. Yani içerisindeki rutubet oranı yüzde 30 oranında düşmektedir. Sucuk tamamen kuruduğu içinde çiğ olarak tüketilmesi gayet uygun hale gelmiştir. Bu tüketim çiğ olarak olması daha sağlık daha güzel olmaktadır aromatik bileşiklerinin kaybolmaması adına tabii ki pişirerek de tüketilebilir” dedi.