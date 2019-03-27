Sucuğu pişirirken bunlara dikkat: Düz dilimlemeyin, tavaya yağ koymayın

Mustafa Tokluman, şöyle konuştu: “Biz Kayserililer sucuğu ‘irişki’ diye adlandırırız. Üretimi ağırlıklı olarak evlerde başlamıştır. 1970’li yıllarda fabrikaya intikal etmiştir. Bugüne kadar da böyle gelmiştir. Kanunlarımızda yer almakla beraber aslen etten olur. Endüstriyel olarak piliç etinden de olmak üzere sucuklar imal ediliyor. Tavsiye ettiğimiz ise yüzde 100 dana eti olan sucuktur. Maalesef tavuk ve piliç eti normal tüketimin haricinde fabrikalarda yapılıyor. Tavuk etinden imal edilen sucuk 15 TL ile 30 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Dana eti dediğimiz sucuk 50 TL ile 70 TL arasında değişir.”