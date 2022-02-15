Şubat Ayında Tüketmeniz Gereken Sebze ve Meyveler
Sağlık açısından mevsiminde, doğru sebze ve meyveleri tüketmek önemli. Gelin şubat ayının bize sunduğu rengarenk lezzetleri öğrenelim.
Muz
Muz, içerisinde çok bol miktarda potasyum barındıran nadir kış meyvelerinden biridir. İçerisinde bulunan potasyumdan ötürü iyi bir enerji kaynağıdır ve bu nedenle sabah saatlerinde tüketilmesi önerilir.
Havuç
Bünyesinde barındırdığı A, C, K vitaminleri vücudumuzun temel ihtiyaçlarını giderir. Havucun göz sağlığı üzerinde olumlu bir etkisi vardır.