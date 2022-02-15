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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 15 Şubat 2022 - 15:48 | 

Şubat Ayında Tüketmeniz Gereken Sebze ve Meyveler

Sağlık açısından mevsiminde, doğru sebze ve meyveleri tüketmek önemli. Gelin şubat ayının bize sunduğu rengarenk lezzetleri öğrenelim.

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1Kestane

Kestane

Yüksek kalorisinden dolayı kontrollü tüketmek gereken kestane, potasyum, magnezyum ve fosfor için oldukça iyi bir kaynak.
2Nar

Nar

Narın suyunda bulunan B ve C vitaminleri cilt sağlığını desteklerken, kış mevsiminde düşen bağışıklığımız için nar, en iyi seçeneklerden biri.
3Muz

Muz

Muz, içerisinde çok bol miktarda potasyum barındıran nadir kış meyvelerinden biridir. İçerisinde bulunan potasyumdan ötürü iyi bir enerji kaynağıdır ve bu nedenle sabah saatlerinde tüketilmesi önerilir.
4Ayva

Ayva

Şubat ayında manav, pazar tezgahlarında bolca göreceğiniz ayva, bağışıklığın güçlenmesinde yardımcı bir rol oynuyor. Cilt ve saç sağlığında da önemli bir etkiye sahip.
5Pırasa

Pırasa

Pırasanın içerisinde potasyum, fosfor, demir ve magnezyum bulunur. Bu sebeple bağışıklık güçlendirir.
6Pazı

Pazı

Koyu yapraklı tüm yeşil sebzeler gibi bağışıklık güçlendirir. Ispanağa göre temizlemesi daha kolay olduğundan tercih edilebilir. Kavurarak ya da çiğ yenilmesi tercihe bağlıdır.
7Havuç

Havuç

Bünyesinde barındırdığı A, C, K vitaminleri vücudumuzun temel ihtiyaçlarını giderir. Havucun göz sağlığı üzerinde olumlu bir etkisi vardır.
8Kereviz

Kereviz

Vücuttaki iltihabı önlemeye yardımcıdır. Karaciğer sağlığını korur. Şubat ayı bitmeden haftada en az iki kere yenilmesi uzmanlar tarafından da tavsiye ediliyor.
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