Su şişelerinin üzerindeki tarihlere dikkat! Meğer aslında...
Her gün tükettiğiniz yiyeceklerle ilgili ne kadar bilgi sahibisiniz? İşte bazı yiyecekler hakkında daha önce iç duymadığınız ilginç gerçekler...
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1
Peki, yediğiniz gıdaların nasıl üretildiğini veya ne amaçla icat edildiğini hiç merak ettiniz mi? İşte, yiyeceklerle ilgili bazı ilginç bilgiler...
2
Kimse çikolata parçalı kurabiyelerin kökenini bilmiyor. Bu popüler tarifin nasıl ortaya çıktığı ile ilgili bazı iddialar bulunuyor. Bir iddiaya göre; çikolata parçalı kurabiyeyi üreten Ruth Wakefield, dondurma kurabiyeleri için fındık kalmayınca çikolata parçaları kullanmış. Böylece, ilk defa çikolatalı parçalı kurabiye ortaya çıkmış. Diğer bir iddiaya göre ise bu kurabiyeler, çikolata parçalarının yanlışlıkla miksere düşmesi ile üretilmiş.
3
Çiftlik somonu pembe boyalıdır. Çünkü, yabani somon, karides ile beslenir. Bu yüzden de doğal olarak rengi pembedir. Çiftlik ortamında yetişen somon ise aynı şekilde beslenemediği için beyazdır. Bununla birlikte, yabani somon ile aynı renkte olabilmeleri için de bazı bitki pigmentleri ile beslenirler.
4
Ketçap, önceleri ilaç olarak kullanılıyordu. 1800'lü yıllarda insanlar, domateslerin şifalı olduğuna inanıyorlardı. Öyle ki o dönemlerde bir doktor, hazımsızlık sorununu domates ile çözebileceğini bile iddia ederek daha sonra hap haline gelen bir tür ketçap tarifi geliştirdi.
5
Film izlerken patlamış mısır tüketmek evrensel bir alışkanlık değil. ABD'de patlamış mısır tercih edilirken, Kolombiya'da, kurutulmuş karıncalar popüler seçenektir. Koreliler ise tercihlerini kurutulmuş mürekkep balığından yana kullanır. Çin'de de tuzlu erik yenir.
6
Margarita pizzanın adı bir kraliçeden geliyor. İtalyan kralı Umberto ve eşi Kraliçe Margherita, Napoli'yi ziyaret ettiklerinde, farklı bir şeyler yemek isterler. O dönemde yoksulların daha sık tükettiği yiyecek olan pizzadan isterler. Kraliçe, mozzarellalı pizzayı çok beğenir. Böylece de adı pizzaya verilir.
7
Reçel ve marmelat arasında çok küçük bir fark var. Reçelin içinde meyve taneleri bulunur. Fakat, marmelat daha pürüzsüz olduğu için daha eşit yayılan bir kıvama sahip.
8
Biber aslında ağzınızı yakmaz. Biberler, acılıklarını kapsaisin adı verilen bir maddeden alır. Dilimizde bulunan kapsaisin reseptörleri de, bu maddeden etkilenerek acı veya sıcak hissine neden olur. Bu sebeptan bazı baharatlı yiyecekler de yanma hissi yaratabilir.
9
Wasabi, suşinin yanında ve bazı kuruyemişlerde karşımıza çıkan yeşil acı sosa verilen isim. Sadece bu sosun değil, sosun yapıldığı sebzenin de adı wasabi'dir. Ancak marketlerde ve restoranlarda karşımıza çıkan sos genellikle wasabi bitkisinden üretilmez, yaban turpundan üretilir ve içine gıda boyası eklenir. Çünkü gerçek wasabi çok nadir bulunur ve çok pahalıdır.
10
Peynir, dünyada en çok çalınan besindir. Satışa çıkan peynirlerin yüzde 4’ü pazarlardan, marketlerden çalınıyor. Hatta, karaborsası bile var. Bu da peynirin adeta hazine değerinde olduğunun bir kanıtı olarak görülebilir.
11
Bayat yumurtalar yüzer. Bir yumurtanın tazeliğini test etmek isterseniz, bir bardak soğuk suya koyun. Yumurta ne kadar taze olursa, o kadar hızlı dibe çöker. Eğer bayatsa yüzeyde kalır.
12
Olgun kızılcıklar, küçük bir top gibi zıplayabilirler. Kızılcıklarınızın ne kadar olgun olduğunu test etmek istiyorsanız, onları bir zemine bırakın, zıplıyorlarsa yemeye uygundur. Çiftçiler bile kızılcıkların olgunlaşıp olgunlaşmadığını anlamak için bu tekniği kullanır.
13
Çayın en çok tüketildiği ülke, Çin. Toplam 2 milyon 270 bin ton çay tüketilen Çin'de, kişi başı tüketim ise 750 gramdan fazla. Dünya ortalaması ise yine kişi başı 500 gramın üzerinde. Kişi başı en fazla çayın tüketildiği ülke ise Türkiye.
14
Kakao çekirdekleri, Meksika ve Güney Amerika'nın eski uygarlıklarında para birimi olarak kullanıldı. Aztekler, Mezoamerika bölgesine hakim olmaya başlayınca, kendi topraklarında yetişmeyen kakao çekirdeklerine büyük önem verdiler ve Aztekler de Mayalar ile bu çekirdekleri bir alışveriş sistemi içinde takas ettiler.
15
Amerikan peyniri, aslında Amerikan değil. İşlenmiş peynirin ABD'ye özgü olduğu düşünülür ama gerçekte 1911 yılında İsviçre'de Walter Gerber ve Fritz Stettler tarafından farklı ülkelere gönderilmeden önce raf ömrünü uzatmak için üretilmiştir. 1916 yılında da, James L. Kraft, işlenmiş peynir yapımı için ilk defa ABD'de patent başvurusunda bulunmuştur.
16
Hindistan dünyanın en çok pul biberini üretiyor, tüketiyor ve ihraç ediyor. Aslında Hindistan, biber ile 15. yüzyıla kadar tanışmamıştı. Fakat, daha sonra ülkenin en sevilen yiyeceklerinden biri oldu.
17
Çoğumuzun asla reddedemediği enfes bir lezzet, pizza. Dünyadaki en pahalı pizza da 12.000 dolara mal oluyor. Bunun nedeni, yapılışının 72 saat sürmesi ve kendi evinizde 3 İtalyan şef tarafından hazırlanıyor olması. Ayrıca, yapımında 3 çeşit havyar, mozzarella ve Norveç ıstakozu kullanılıyor.
18
Dünyanın en pahalı peyniri Sırbistan’da eşek sütünden üretilen Pule olarak biliniyor. Pule’nin kilogramı 1200 ila 2000 dolar arasında alıcı buluyor. Geyik peynirinin de kilosu 1000 dolar civarında satılıyor çünkü geyiklerin sağılması 2 saat sürüyor ve bu işlemin mutlak bir sessizlikte yapılması gerekiyor.
19
Yiyeceklerinizi kutuplarda soğuk tutmak için hiçbir şeye ihtiyacınız olmayacağını düşünebilirsiniz. Ancak, Eskimolar da buzdolabına ihtiyaç duyuyor. Sebebi ise yemeklerinin donmasını önlemek.
20
Suyun son kullanma tarihi olmayabilir ama içinde bulunduğu şişeler aynı özelliği taşımaz. Plastik şişelerdeki kimyasallar, bir süre sonra suya sızmaya başlar. Bu yüzden de su, tazeliğini yitirir.