Su şişelerinin üzerindeki tarihlere dikkat! Meğer aslında...

Kimse çikolata parçalı kurabiyelerin kökenini bilmiyor. Bu popüler tarifin nasıl ortaya çıktığı ile ilgili bazı iddialar bulunuyor. Bir iddiaya göre; çikolata parçalı kurabiyeyi üreten Ruth Wakefield, dondurma kurabiyeleri için fındık kalmayınca çikolata parçaları kullanmış. Böylece, ilk defa çikolatalı parçalı kurabiye ortaya çıkmış. Diğer bir iddiaya göre ise bu kurabiyeler, çikolata parçalarının yanlışlıkla miksere düşmesi ile üretilmiş.