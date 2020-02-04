Sri Lanka'nın baharat ve acılarıyla kendine özgü tatları başkentileri bekliyor

Sri Lanka'nın farklı mutfak kültürünü yansıtan diğer tat ise bir sokak yemeği. “Kottu Roti” adındaki yumurta, et, sebze, yufkaya benzer ekmek ve diğer malzeme ve baharatların karışımıyla yapılan ve kokoreç gibi ızgarada küçük parçalara bölünerek pişirilen bu yemek, okyanus ülkesi olmanın ve tropikal iklimin özelliğini yansıtıyor. Tatlı sevenler için seçenekse Asya bölgesinde yetişen bir ağaçtan yapılan, yine Sri Lanka’ya özgü “jagger” denilen bal benzeri şurubun kullanıldığı "Watalappam". Ülkede oldukça popüler olan, çikolatalı gibi görünen keke rengini veren ise bu şurup.