Sosu olmadan makarna eksik kalır! İşte bu eksiği kapatacak enfes makarna tarifleri

Enginarlı makarna sosu tarifi Enginar Akdeniz mutfağının en yaygın ve sevilen sebzelerinden biri. İlkbaharda tazecikken nefis olan enginar, makarnaya da çok yakışıyor. Bu sosa lezzetini veren bir diğer detay da içine eklediğiniz peynir ve ceviz. Velhasıl lezzetli bir makarna yapmak için ihtiyacınız olan her şey var.