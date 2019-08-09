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Haber Giriş: 09 Ağustos 2019 - 17:09 | 

Sosu olmadan makarna eksik kalır! İşte bu eksiği kapatacak enfes makarna tarifleri

Makarna sevmeyen var mı? Biz olabileceğine inanmıyoruz. Tek başına bile çok lezzetli olan bu güzel yiyeceği bir de yakışan soslarla birlikte servis ettiğinizde ortaya krallara layık lezzetler çıkıyor. Siz de kolay makarna sosu tarifleri arıyorsanız listemize bir göz atın. Farklı mevsimlerde farklı malzemelerle yapabileceğiniz çeşit çeşit makarna sosu tariflerimiz hemen aşağıda...

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1Napoliten sos tarifi
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Napoliten sos tarifi

Napoliten sos adını İtalya'nın Napoli şehrinden alıyor ve en temel makarna soslarından biri olarak görülüyor. Her evde bulunabilecek birkaç temel malzemeyle yapılan Napoliten sos, zor zamanlarda kurtarıcınız olabilir.

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2Beşamel sos tarifi
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Beşamel sos tarifi

Fırın makarna onsuz olmaz. Kimden mi bahsediyoruz? Tabii ki beşamel sostan. Fransız mutfağı kökenli bu sosu biz bu tarifimizde makarnada kullanılacak şekilde anlattık ama sebze ve et yemeklerine de çok yakıştığını da hatırlatalım.

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3Mantarlı makarna tarifi
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Mantarlı makarna tarifi

Mantar çok besleyici, bir o kadar da lezzetli bir sebze. Üstelik her şeye de çok yakışıyor. Örneğin bu kremalı mantarlı makarna... Emin olun yarım saat içinde masadaki herkesin bayılacağı bir yemek ortaya çıkaracaksınız... İşte pratik ve nefis mantarlı makarna tarifi...

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4Spaghetti bolognese tarifi
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Spaghetti bolognese tarifi

Adını İtalya'nın Bolonya şehrinden alan bolognese sosu özellikle spagetti makarnaya çok yakışıyor. Kolayca yapabileceğiniz bu makarnayla, İtalya'yı sofranıza taşıyacak, çok fazla uğraşmadan çok çık bir yemek hazırlamış olmanın haklı gururunu yaşayacaksınız. İşte kısa zamanda kurulacak şık sofralar için spaghetti bolognese tarifi...

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5Somonlu ve bezelyeli makarna tarifi
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Somonlu ve bezelyeli makarna tarifi

Deniz mahsulleri makarnaya çok yakışıyor. Özellikle kremalı makarnalara balık eklediğinizde enfes sonuçlar elde ediyorsunuz. Bu tarif de bu enfes sonuçların örneklerinden. En kolay erişilebilen balıklardan somonun yanı sıra bezelye de eklediğimiz bu makarna tarifinin görüntüsü, lezzetinin ne kadar iyi olduğunun adeta bir kanıtı.

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6Köri soslu makarna tarifi
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Köri soslu makarna tarifi

Kısa sürede enfes bir yemek yapmak isteyenler için köri soslu makarna harika bir alternatif olacak. Makarnayı sade yemekten sıkılanlar için makarnaya körili sos yaptık tadını da ikiye katladık. Hem çok lezzetli hem de çok pratik olan bu makarnayı denemek isterseniz, köri soslu makarna tarifimiz hemen aşağıda…

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7Fettucine alfredo tarifi
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Fettucine alfredo tarifi

Fettucine alfredo, krema ve tavuk etiyle lezzetlendirilmiş bir tür makarna. Aslına bakılırsa fettucine makarnanın kesimine verilen ad. Kremalı ve tavuklu kısım ise alfredo sosu. Ancak alfredo sosu fettucine makarna ile çok uyumlu olduğundan genelde böyle birlikte anılıyorlar. Biz de nefis bir alfredo sosu hazırlayıp fettucine’yle servis edelim dedik. Tarifimize bir göz atmaz mısınız?

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8 Pesto sosu tarifi
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Pesto sosu tarifi

Klasik bir İtalyan mutfağı sosu pesto. İçine konan dolmalık fıstıkları kavurmak dışında pişirilmeyen bu sosu hazır alabileceğiniz gibi evde kendiniz de kolayca yapabilirsiniz. Tüm malzemeleri blender'a atıp düğmesine basın yeter. Fazlasını ağzı sıkıca kapatılmış bir kavanozda saklayabileceğinizi de unutmayın.

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9Penne arrabbiata tarifi
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Penne arrabbiata tarifi

Oldukça lezzetli ve pratik bir makarna tarifi arıyorsanız parmesan peynirli penne arrabbiata sizin için çok uygun. Adının böyle havalı olduğuna bakmayın, içindeki malzemeler çok basit ve her evde bulunabilecek cinsten. Bu basitliğine karşın yemesi o kadar keyif veriyor ki bu tarif kısa süre içinde favori makarna tarifiniz olabilir Mutlaka deneyin.

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10Kremalı ve ricotta peynirli makarna tarifi
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Kremalı ve ricotta peynirli makarna tarifi

En basit ama en lezzetli tariftir peynirli makarna. Biz bu basit tarife yine bir İtalyan dokunuşu katıp makarnamızı ricotta peyniriyle yapmayı denedik, çok da güzel oldu. Üstelik içindeki ıspanaklarıyla da gayet besleyici. Sebze yemeyen çocuklara için çok uygun bir tarif olabilir.

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11Yer elmalı makarna sosu tarifi
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Yer elmalı makarna sosu tarifi

Yer elması çok sağlıklı ve lezzetli olmasına rağmen kıymeti pek bilinmeyen sebzelerden. Bu sebzeyi mutfağınızda daha sık kullanmak istiyorsanız yer elmalı makarna sosu tam size göre. Yapılışı da gayet kolay ve pratik olan bu sosu muhakkak denemelisiniz.

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12Enginarlı makarna sosu tarifi
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Enginarlı makarna sosu tarifi

Enginar Akdeniz mutfağının en yaygın ve sevilen sebzelerinden biri. İlkbaharda tazecikken nefis olan enginar, makarnaya da çok yakışıyor. Bu sosa lezzetini veren bir diğer detay da içine eklediğiniz peynir ve ceviz. Velhasıl lezzetli bir makarna yapmak için ihtiyacınız olan her şey var.

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13Domates soslu makarna tarifi
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Domates soslu makarna tarifi

Öğrenci evlerinin vazgeçilmezi, yoğun günlerin kurtarıcısı makarnayı sevmeyen yoktur. Üzerine yapılan farklı soslarla zengin bir menüye dönüşen makarnaya en yakışan sos şüphesiz domatestir. Dakikalar içinde hazırlayacağınız sade makarnaya yapacağınız domates sos, onu sofranızın yıldızı yapabilir. Peki domates soslu makarna nasıl yapılır?

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14Ton balıklı makarna tarifi
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Ton balıklı makarna tarifi

Çat kapı gelen misafirlerinize kolayca hazırlayabileceğiniz lezzetli bir makarna tarifi! "Aman, makarnayla balığı karıştırmakta ne var?" demeyin. O kadar lezzetli oluyor ki bu kadar kısa sürede bu kadar az malzemeyle yapıldığına kimse inanmıyor. Bir de püf noktası: Arzu ederseniz salçanın içine kekik, biberiye gibi baharatlar ekleyip lezzetini damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz.

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15Ceviz soslu makarna tarifi
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Ceviz soslu makarna tarifi

Protein deposu ceviz ile besleyici bir makarna hazırlamaya ne dersiniz? Cevabınız evet ise bu muhteşem tarifi mutlaka denemelisiniz. Makarna ve cevizin muhteşem uyumuna bayılacaksınız...

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16Demleme domatesli makarna tarifi
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Demleme domatesli makarna tarifi

Makarnanın yaygın pişirme tekniği bol suda haşlayıp sonradan ayrı bir yerde pişen sosuyla karıştırmaktır. Fakat "Ben ayrı ayrı tencere tava kirletmek istemiyorum" diyorsanız ya da kısa sürede yiyebileceğiniz pratik bir tarif arıyorsanız, süzmeden yapılan bu demleme makarna tam size göre...

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17Patlıcan soslu makarna tarifi
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Patlıcan soslu makarna tarifi

Makarnada farklı bir lezzet arayanlar için ideal bir tarif: Patlıcan soslu makarna. Çok sevilen iki ayrı lezzeti bir de birlikte deneyin. Tadına doyum olmayan patlıcan soslu makarna tarifi...

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18Tütsülenmiş somonlu, çilekli kabak makarnası salatası tarifi
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Tütsülenmiş somonlu, çilekli kabak makarnası salatası tarifi

Makarna yemek istiyor ama çok fazla karbonhidrat ya da gluten tüketmek istemiyorsanız o zaman kabak makarnası imdadınıza yetişiyor. Biz kabak makarnasının üzerine avokado, somon, çilek ve peynir ekledik ama siz arzu ederseniz çok farklı malzemelerle de bu makarna salatasını yapabilirsiniz. İşte nefis tarifi...

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