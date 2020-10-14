Sonbaharın güzeli balkabağı ile çorbadan tatlıya birbirinden nefis tarifler

Ekşili kabak tarifi Kabak ile hazırlanan yemekler, hafif ve bir o kadar leziz oldukları kadar sebze yemeğini sevenler için de nefis bir tercih. Yozgat mutfağının geleneksel lezzetlerinden ekşili kabak yemeği de onlardan biri. Üzerine eklenen sosu ile çok farklı bir tada kavuşan bu tarifi çok beğeneceğinize eminiz. Hafif bir akşam yemeği hazırlamak isterseniz, işte ekşili kabak tarifi... Şimdiden afiyet olsun...