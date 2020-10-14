Sonbaharın güzeli balkabağı ile çorbadan tatlıya birbirinden nefis tarifler
Balkabağı sonbahar aylarının sağlık ve lezzet dolu sebzesi. Et yemeklerinden tatlılara her yerde kullanılabilen balkabağı ile birbirinden nefis tarifler hazırladık. Siz de bizim kadar balkabağına aşıksanız bu tarifleri mutlaka denemelisiniz...
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Muhallebili kabak tatlısı tarifi
Kabak tatlısı tek başına çok sevdiğimiz bir tatlı ancak sütlü malzemelerle bir araya geldiğinde daha da lezzetli bir hal alıyor. Üstelik süt kabak tatlısının lezzetini de hafifletiyor. Siz de evinizde nefis bir muhallebili kabak tatlısı yemek isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Kolay gelsin…
Kabak ile hazırlanan yemekler, hafif ve bir o kadar leziz oldukları kadar sebze yemeğini sevenler için de nefis bir tercih. Yozgat mutfağının geleneksel lezzetlerinden ekşili kabak yemeği de onlardan biri. Üzerine eklenen sosu ile çok farklı bir tada kavuşan bu tarifi çok beğeneceğinize eminiz. Hafif bir akşam yemeği hazırlamak isterseniz, işte ekşili kabak tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Sonbahar ayları havanın karanlığına inat sebze meyve tezgahlarının bin bir renge büründüğü bir dönem. Morlar, yeşiller, turuncular, kırmızılar görüntüleriyle bile iştah açıyor. Sonbaharın en kıymetli turuncularından biri de herkesin bildiği gibi balkabağı. Genelde mutfaklarımızda tatlı olarak yer alan balkabağı aslında et yemeğinden böreğe birçok tarifte yer alabiliyor. Bunlardan balkabağı çorbasının tarifini sizin için hazırladık. İşte zerdeçalla lezzetlenen enfes bir balkabağı çorbası tarifi…
Genellikle tatlılarda karşımıza çıkan balkabağı aslında çorbadan et yemeklerine kadar birçok farklı tarife kolayca uyum sağlayabiliyor. Peki balkabağını kahvaltı sofranızda misafir etmeye ne dersiniz? Cevabınız ‘evet’se balkabağı reçeli tam sizin için. “Kabak reçeli nasıl yapılır?” diye soranlara cevap olacak tarifimiz hemen aşağıda…
Balkabağı sarması, Van’dan Bitlis’e Doğu Anadolu coğrafyasında sofraları süsleyen, güzeller güzeli bir sonbahar yemeği. Tıpkı diğer sarma ve dolmalar gibi balkabağı sarması da istenirse etli istenirse de zeytinyağlı olarak hazırlanabilir. Biz bu kez orijinal tarife sadık kalarak etli bir balkabağı sarması tarifi hazırladık. Özellikle yoğurtla birlikte servis ettiğinizde çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun…
Kabak mücver hem kolaylığı hem de hafifliğiyle yaz aylarında herkesin zevkle tükettiği sebze yemeklerinden biri. Sonbahar gelip de kabak mevsimi geçince bu lezzetli yemeğin yerine alternatif olarak balkabağıyla mücver yapmaya ne dersiniz? Çok beğeneceğinizi garanti edebiliriz.
Kışın en faydalı sebzesi pırasa, balkabağıyla bir araya gelmiş ve ortaya enfes bir çorba çıkmış. Kaşıklarınız hazır mı? Cevabınız 'evet'se enfes bir tarifle geliyoruz. Üzerinde kruton ekmeklerle muhteşem bir lezzete dönüşen bu çorba içindeki sütüyle de güzel bir protein kaynağı.
Kabak tatlısı birçok yörede farklı aşamalarla yapılan bir tatlıdır. Mersin mutfağına ait bu tarifte kireç kaymağıyla yapılan bir kabak tatlısından bahsediyoruz. İsmi sizi şaşırtabilir fakat gerçek kireçten bahsediyoruz. Kireç kaymağını hazırlamak biraz zahmetlidir ama sönmemiş kireç ve suyla, araştırdığınız sürece hemen hazırlayabilirsiniz.
Balkabağı tatlıdan tuzluya çorbadan böreğe her yemekte zevkle kullandığımız nefis bir malzeme. Sütlü tatlıların hafifliği ve kolaylığı da hiçbir şeyde yok. Peki bu ikili bir araya gelirse ne olur? Ortaya Rize mutfağının sevilen tatlılarından kabak sütlacı çıkar. İşte oldukça kolay ve lezzetli bir tatlı olan kabak sütlacının malzemeleri ve yapılış aşamaları. Şimdiden kolay gelsin…
Borani farklı yörelerde farklı malzemelerle ve farklı şekillerde yapılan yemeklerin ortak adı. Biz bugün balkabağı ile yapılan bir sulu yemek olan kabak boraninin tarifini verelim dedik. Her zamankinden farklı bir yemek tarifi arıyorsanız kabak boraniyi deneyebilirsiniz.
Kış aylarının en gözde üçlüsü pancar, alabaş ve balkabağı fırında pişince enfes bir yan yemek haline geliyor. Oldukça hafif ve lezzetli bir eşlikçi olan bu sebze tabağı, et yemeklerinin yanında çok iyi gittiği gibi tek başına da çok besleyici. O nedenle veganlar için de çok doğru bir seçenek. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Rengiyle sofralarınızı süsleyecek kabağın pirinçli yemeğini daha önce denediniz mi? Kabakla yaptığınız çeşitli yemeklerin arasına pirinçli kabağı da ekleyin. Yiyenler mutlaka bir tabak daha isteyecek. Sofralarınızı renklendirecek pirinçli kabak yemeği nasıl yapılır? Giresun mutfağının sevilen yemeği pirinçli kabak tarifi…
Kabak tatlısını sevenler için farklı bir tarif önerimiz var: Bisküvili kabak tatlısı. Pötibör bisküvinin lezzetlendirdiği balkabağının üzerine de enfes bir muhallebi ekliyoruz. Bu tatlıyı dilerseniz bir fırın kabına yayıp dilimleyerek, dilerseniz de kuplara doldurarak servis edebilirsiniz. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz tatlının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Kolay gelsin…