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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 18 Ekim 2021 - 14:30 | 

Soğuk Günlerde İç Isıtan Faydalı Kış Çayları

Kış aylarında bağışıklığınızı güçlendirmeye yardımcı olmak, enerjinizi yükseltmek ve bitkilerin faydalarından destek almak istiyorsanız bu çayları tüketebilirsiniz.

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1Ihlamur Çayı

Ihlamur Çayı

Listemizin başında en çok sevilenlerden birine yer veriyoruz. Ihlamur, hem yumuşak içimi hem de boğazı yumuşatmasıyla özellikle kahvaltı saatlerinde tercih edebileceğiniz bir çay. Balla karıştırarak daha leziz ve yumuşak bir içim elde edebilirsiniz.

2Zencefil Çayı

Zencefil Çayı

Özellikle nezle, grip gibi rahatsızlıkların etkisini azaltmaya yardımcı olan zencefil, sindirim açısından da faydalıdır. Zencefil çayını birkaç damla limonla karıştırarak tüketebilirsiniz.

3Melisa Çayı

Melisa Çayı

Rahatlatıcı etkisiyle bilinen melisa çayının hoş bir aroması vardır. Uykudan 1 saat önce bir fincan tüketerek uykuya daha rahat dalabilirsiniz.

4Kuşburnu Çayı

Kuşburnu Çayı

Doğal bir antioksidan olan kuşburnu çayının içerisinde C vitamini bulunur.

5Adaçayı

Adaçayı

Demleyerek yapabileceğiniz adaçayı, vücudu korumaya karşı etkilidir. Baskın tadını yumuşatmak için balla birlikte tüketebilirsiniz.

6Papatya Çayı

Papatya Çayı

En bilinen özelliği uykusuzluğa iyi gelmesidir. Sinirleri gevşetici, rahatlatıcı bir etkisi vardır.

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