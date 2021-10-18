Soğuk Günlerde İç Isıtan Faydalı Kış Çayları

Kış aylarında bağışıklığınızı güçlendirmeye yardımcı olmak, enerjinizi yükseltmek ve bitkilerin faydalarından destek almak istiyorsanız bu çayları tüketebilirsiniz.
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1
Ihlamur Çayı
Listemizin başında en çok sevilenlerden birine yer veriyoruz. Ihlamur, hem yumuşak içimi hem de boğazı yumuşatmasıyla özellikle kahvaltı saatlerinde tercih edebileceğiniz bir çay. Balla karıştırarak daha leziz ve yumuşak bir içim elde edebilirsiniz.
2
Zencefil Çayı
Özellikle nezle, grip gibi rahatsızlıkların etkisini azaltmaya yardımcı olan zencefil, sindirim açısından da faydalıdır. Zencefil çayını birkaç damla limonla karıştırarak tüketebilirsiniz.
3
Melisa Çayı
Rahatlatıcı etkisiyle bilinen melisa çayının hoş bir aroması vardır. Uykudan 1 saat önce bir fincan tüketerek uykuya daha rahat dalabilirsiniz.
4
Kuşburnu Çayı
Doğal bir antioksidan olan kuşburnu çayının içerisinde C vitamini bulunur.
5
Adaçayı
Demleyerek yapabileceğiniz adaçayı, vücudu korumaya karşı etkilidir. Baskın tadını yumuşatmak için balla birlikte tüketebilirsiniz.
6
Papatya Çayı
En bilinen özelliği uykusuzluğa iyi gelmesidir. Sinirleri gevşetici, rahatlatıcı bir etkisi vardır.