Soğuk Günlerde İç Isıtan Faydalı Kış Çayları

Ihlamur Çayı Listemizin başında en çok sevilenlerden birine yer veriyoruz. Ihlamur, hem yumuşak içimi hem de boğazı yumuşatmasıyla özellikle kahvaltı saatlerinde tercih edebileceğiniz bir çay. Balla karıştırarak daha leziz ve yumuşak bir içim elde edebilirsiniz.