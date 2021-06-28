Soğuk Çorbaların Tam Zamanı

Kışa yakışan sıcacık çorbalar yerini soğuk çorbalara bıraktı. Listemize bir göz atın ve bu çorbaları mutlaka deneyin.
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1
Ayran Aşı Çorbası
Öncelikle yarma buğdayları ve nohutu haşlayın. Karıştırma kâsesinin içerisinde yoğurdunuzu çırpın. Damak tadınıza göre normal yoğurdun içerisine süzme yoğurt da ekleyebilirsiniz. Önceden haşladığınız buğday ve nohutları yoğurtla buluşturun. Üzerine bir bardak soğuk su ekleyin ve kıvam alana kadar karıştırın. Üzerini nane, sumak ve dilerseniz dere otu ile süsleyebilir, tatlandırabilirsiniz.
2
Salatalık Çorbası
Salatalık ve soğanı küçük ince küpler halinde doğrayın ve biraz kavurun. Tuz, karabiber, su ilave edin ve su kaynayınca altını kapatın. Soğuyunca içerisine salatalık kabuklarını ekleyin ve blendır’dan geçirin. 1 çay bardağı krema ekleyin. Soğuk olarak tüketebilirsiniz.
3
Soğuk Çorba
Bulgurları, nohutları haşlayın ve süzün. Salatalıkları küp küp doğrayın. Sulandırılmış yoğurdun içerisine nohut, bulgur, salatalık, tuz, zeytinyağı ve sarımsak ilave ederek karıştırın. Buzdolabında beklettiğiniz soğuk çorbayı kuru nane ile servis edebilirsiniz.
4
Gazpacho
O, İspanya’dan dünyaya armağan bir soğuk çorba. Gazpacho yapmak için; kabuklarını soyduğunuz domates, kuru soğan, salatalık, sarımsak, dolmalık yeşil biber ve kırmızı biberleri doğrayın. Tüm malzemeleri ve ufak ekmek içlerini mutfak robotunda çektirin. Püre haline gelen malzemeleri derin bir kaba aktarın ve üzerine su ilave ederek çırpın. Üzerine zeytinyağı, üzüm sirkesi, mayonez, tuz ve karabiberi ilave ederek karıştırın. Buzdolabında soğuttuğunuz gazpacho’yu kruton ekmeklerle servis edebilirsiniz.
5
Pancar Çorbası
Pancarları haşlayarak işe başlayın. Haşlanmış pancarları zeytinyağı, limon suyu ve tuz ile mutfak robotunda püre haline getirin. Dilediğiniz kadar su ekleyin. Ayrı bir kapta labne peyniri ve yoğurdu çırpıp çorbanın içerisine ilave edin. Soğuk servis ederken karabiber ekleyebilirsiniz.