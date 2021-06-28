Soğuk Çorbaların Tam Zamanı

Gazpacho O, İspanya’dan dünyaya armağan bir soğuk çorba. Gazpacho yapmak için; kabuklarını soyduğunuz domates, kuru soğan, salatalık, sarımsak, dolmalık yeşil biber ve kırmızı biberleri doğrayın. Tüm malzemeleri ve ufak ekmek içlerini mutfak robotunda çektirin. Püre haline gelen malzemeleri derin bir kaba aktarın ve üzerine su ilave ederek çırpın. Üzerine zeytinyağı, üzüm sirkesi, mayonez, tuz ve karabiberi ilave ederek karıştırın. Buzdolabında soğuttuğunuz gazpacho’yu kruton ekmeklerle servis edebilirsiniz.