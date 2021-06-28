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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 28 Haziran 2021 - 14:01 | 

Soğuk Çorbaların Tam Zamanı

Kışa yakışan sıcacık çorbalar yerini soğuk çorbalara bıraktı. Listemize bir göz atın ve bu çorbaları mutlaka deneyin.

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1Ayran Aşı Çorbası

Ayran Aşı Çorbası

Öncelikle yarma buğdayları ve nohutu haşlayın. Karıştırma kâsesinin içerisinde yoğurdunuzu çırpın. Damak tadınıza göre normal yoğurdun içerisine süzme yoğurt da ekleyebilirsiniz. Önceden haşladığınız buğday ve nohutları yoğurtla buluşturun. Üzerine bir bardak soğuk su ekleyin ve kıvam alana kadar karıştırın. Üzerini nane, sumak ve dilerseniz dere otu ile süsleyebilir, tatlandırabilirsiniz.

2Salatalık Çorbası

Salatalık Çorbası

Salatalık ve soğanı küçük ince küpler halinde doğrayın ve biraz kavurun. Tuz, karabiber, su ilave edin ve su kaynayınca altını kapatın. Soğuyunca içerisine salatalık kabuklarını ekleyin ve blendır’dan geçirin. 1 çay bardağı krema ekleyin. Soğuk olarak tüketebilirsiniz.

3Soğuk Çorba

Soğuk Çorba

Bulgurları, nohutları haşlayın ve süzün. Salatalıkları küp küp doğrayın. Sulandırılmış yoğurdun içerisine nohut, bulgur, salatalık, tuz, zeytinyağı ve sarımsak ilave ederek karıştırın. Buzdolabında beklettiğiniz soğuk çorbayı kuru nane ile servis edebilirsiniz.

4Gazpacho

Gazpacho

O, İspanya’dan dünyaya armağan bir soğuk çorba. Gazpacho yapmak için; kabuklarını soyduğunuz domates, kuru soğan, salatalık, sarımsak, dolmalık yeşil biber ve kırmızı biberleri doğrayın. Tüm malzemeleri ve ufak ekmek içlerini mutfak robotunda çektirin. Püre haline gelen malzemeleri derin bir kaba aktarın ve üzerine su ilave ederek çırpın. Üzerine zeytinyağı, üzüm sirkesi, mayonez, tuz ve karabiberi ilave ederek karıştırın. Buzdolabında soğuttuğunuz gazpacho’yu kruton ekmeklerle servis edebilirsiniz.

5Pancar Çorbası

Pancar Çorbası

Pancarları haşlayarak işe başlayın. Haşlanmış pancarları zeytinyağı, limon suyu ve tuz ile mutfak robotunda püre haline getirin. Dilediğiniz kadar su ekleyin. Ayrı bir kapta labne peyniri ve yoğurdu çırpıp çorbanın içerisine ilave edin. Soğuk servis ederken karabiber ekleyebilirsiniz.

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