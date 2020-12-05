Sofralarınıza renk ve lezzet katacak birbirinden nefis meze tariflerimiz var

Mercimekli köfte tarifi Mercimekli köfte (mercimek köftesi) yapmak çok kolay olsa da herkes kıvamını tam tutturamayabilir. Sizin için bugün kıvamı tam tutan nefis bir mercimekli köfte tarifi hazırladık. Vegan ve vejetaryenlerin de gönül rahatlıkla tüketebilecekleri protein deposu mercimek köftesi çay saatlerinden akşam yemeklerine her an keyifle yenebilecek bir lezzet. İşte garantili mercimekli köfte tarifi…