Sofraların lezzeti kırmızı biberin salça yolculuğu başladı

Ev hanımlarının biber salçası hazırlama geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü ifade eden İspir, şöyle konuştu: "Adana, Hatay ve Osmaniye'de imece usulü salça yapımı eylül ayının sonlarına kadar devam eder. Kadınlar bir araya gelerek imece usulü dalından toplanan kırmızı biberleri salçaya dönüştürür. Bu salça rengi ve aromasıyla yemeklere farklı lezzet katıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayanlar, yaz tatillerinde geldikleri memleketlerinde yıllık biber salçasını hazırlar ve götürürler."